В четверг, 15 июля, в 18:00 смотрите на «Интере» новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» - «Парализованное насилие».

В новом выпуске программы Стосується кожного 2021 речь пойдет о 17-летнем парне с инвалидностью, который, даже несмотря на физические ограничения и домашнее насилие, не потерял веру в себя.

50-летняя Светлана Новикова из села Вельбовка на Полтавщине просит помочь спасти соседского мальчика, который с самого детства прикован к коляске. 17-летний Олег Сергачев почти неподвижен. В два года он перенес вирусный энцефалит, и с тех пор из-за осложнений болезни не чувствует конечностей. У него работает только один палец на левой ноге. Несмотря на инвалидность, Олег не теряет оптимизма, хорошо учится, много читает и даже открыл свой онлайн-магазин, благодаря которому заработал первые деньги для семьи.

Однако Светлана утверждает, что Олег никогда не чувствовал себя счастливым в своей семье, ведь мама часто поднимает руку на больного сына. Полиция каждый раз приезжает по вызову, но мать парня, Татьяна Сергачева, остается безнаказанной. Поэтому Светлана обратилась за помощью в программу «Касается каждого». Женщина переживает, что агрессия со стороны Татьяны очень опасна и может спровоцировать еще большую трагедию в семье.

Стосується кожного: в ток-шоу – история парализованного парня, который борется за свое будущее / пресс-служба канала Интер

Татьяна Сергачева также приедет на программу. Она категорически отрицает любое насилие по отношению к детям и утверждает, что хорошо ухаживает за больным сыном. Безосновательные обвинения соседей или попытка спасти парня с инвалидностью от жестокости матери? В студии «Касается каждого» попробуют выяснить, действительно ли парализованный парень страдает от домашнего насилия?

Решится ли сам Олег рассказать правду о своей жизни в семье? И есть ли у него шанс на нормальную жизнь, о которой он мечтает?

Стосується кожного: в ток-шоу – история парализованного парня, который борется за свое будущее / пресс-служба канала Интер

Чтобы разобраться в этой истории и поддержать Олега, в студию «Касается каждого» придут эксперты проекта: реабилитолог Елена Ковалева, психолог Анжела Бабаджанова, эксперт в противодействии домашнему насилию Алена Кривуляк, адвокат Ольга Додух, телеведущая Мария Орлова, народная артистка Украины Светлана Билоножко.

Насилие наносит детям глубокие раны, которые остаются с ними на всю жизнь, – говорит ведущий «Касается каждого» Андрей Данилевич. – Но лучшее лекарство от пережитой боли – это родительская забота и безусловная любовь. Берегите своих детей. Это касается каждого.

Напомним,