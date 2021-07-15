Стосується кожного: в ток-шоу – история парализованного парня, который борется за свое будущее
В четверг, 15 июля, в 18:00 смотрите на «Интере» новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» - «Парализованное насилие».
50-летняя Светлана Новикова из села Вельбовка на Полтавщине просит помочь спасти соседского мальчика, который с самого детства прикован к коляске. 17-летний Олег Сергачев почти неподвижен. В два года он перенес вирусный энцефалит, и с тех пор из-за осложнений болезни не чувствует конечностей. У него работает только один палец на левой ноге. Несмотря на инвалидность, Олег не теряет оптимизма, хорошо учится, много читает и даже открыл свой онлайн-магазин, благодаря которому заработал первые деньги для семьи.
Однако Светлана утверждает, что Олег никогда не чувствовал себя счастливым в своей семье, ведь мама часто поднимает руку на больного сына. Полиция каждый раз приезжает по вызову, но мать парня, Татьяна Сергачева, остается безнаказанной. Поэтому Светлана обратилась за помощью в программу «Касается каждого». Женщина переживает, что агрессия со стороны Татьяны очень опасна и может спровоцировать еще большую трагедию в семье.
Насилие наносит детям глубокие раны, которые остаются с ними на всю жизнь, – говорит ведущий «Касается каждого» Андрей Данилевич. – Но лучшее лекарство от пережитой боли – это родительская забота и безусловная любовь. Берегите своих детей. Это касается каждого.
Напомним,