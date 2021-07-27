Невероятная правда о звездах: СТБ рассекретил дату премьеры нового сезона

27 июля 2021 17:44 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Невероятная правда о звездах: СТБ рассекретил дату премьеры нового сезона
Невероятная правда о звездах: СТБ рассекретил дату премьеры нового сезона
пресс-служба

31 июля на СТБ состоится премьера нового сезона проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок».

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Его ведущие – Надежда Матвеева и Григорий Решетник – продолжат раскрывать инсайдерскую информацию об украинских и голливудских звездах. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте 9:30. 

В премьерных эпизодах зрители не только узнают самые интересные и актуальные новости о любимчиках миллионов, но и побывают у них в гостях. Журналисты проекта выведают подробности личной жизни знаменитостей, тайны их прошлого, правила отношений с возлюбленными, с детьми и близкими.

Команда программы отправится к ним за кулисы и домой, проведет ревизию в автомобиле, пообщается с их семьей и поклонниками, чтобы показать зрителям все самое интересное. В эфире прозвучит еще больше откровенных признаний и неожиданных фактов о жизни звезд. 

В новом сезоне зрителя встретят любимые Григорий Решетник и Надя Матвеева. Они вернулись из отпуска, и у них накопилось много интересной информации и новых форматов. Всех секретов раскрывать не будем, но мы побываем в гостях у звёзд, увидим, где они жили и кем работали раньше, узнаем, какие домашние питомцы обитают у знаменитостей дома и почему популярность иногда вредит жизни селебрити, – рассказывает руководитель проекта Дмитрий Слободян.

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