Невероятная правда о звездах: кто из знаменитостей пожертвовал карьерой ради семьи

Невероятная правда о звездах: кто из знаменитостей пожертвовал карьерой ради семьи

В субботу, 7 августа, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

Ведущие Григорий Решетник и Надежда Матвеева подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

В премьерных эпизодах нового сезона журналисты проекта выведают подробности личной жизни знаменитостей, тайны их прошлого, правила отношений с возлюбленными, с детьми и близкими. В эфире прозвучит еще больше откровенных признаний и неожиданных фактов о жизни селебрити.

Александр Пономарев: что нового о своей жизни журналистам проекта расскажет известный артист? Дайджест последних событий в мире шоу-бизнеса: что интересного произошло у украинских селебрити? Кто из знаменитостей пожертвовал успешной карьерой ради самых близких и родных?

Рубрика «Было-Не было»: чего зрители и представить не могли об Олеге Кензове? Мезальянс: кто из селебрити вступил в неравный брак? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!