Неймовірна правда про зірок: известна дата премьеры нового сезона проекта

13 января 2022 17:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Неймовірна правда про зірок: известна дата премьеры нового сезона проекта
Надежда Матвеева и Григорий Решетник
пресс-служба канала СТБ

15 января на СТБ стартует новый сезон проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок».

Читайте такжеДмитрий Ступка вместе с семьей переехал жить за границу
Ведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник продолжат раскрывать инсайдерскую информацию о жизни украинских и голливудских знаменитостей. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте 9:30. 

Первые кадры со съемок 12-го сезона реалити «Холостяк», главный герой которого совсем скоро окажется в центре внимания всей страны! Подробности из жизни актеров топовых украинских фильмов и сериалов. 

Григорий Решетник и Александр Топольский / instagram.com/alexander_topolsky
Читайте такжеХолостячка Злата Огневич отпраздновала день рождения на Занзибаре и адресовала себе послание
А также, уже в эту субботу судья кулинарного проекта «МастерШеф», шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво в эксклюзивном интервью расскажет о своем 50-летии! По каким правилам живет именитый шеф, и что о нем зрители даже представить не могли?

В новом сезоне зрителя ожидает много сюрпризов и сенсаций! Обновленные рубрики, смелые признания, эксклюзивные интервью. Наша команда снова собирает всю инсайдерскую информацию с наиболее интересных мероприятий страны. Так что не пропустите премьерные выпуски - вас ждет самая настоящая «Неймовірна правда про зірок», - рассказывает руководитель проекта Дмитрий Слободян.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд СТБ Надежда Матвеева Эктор Хименес-Браво Григорий Решетник Неймовірна правда про зірок социальные сети новости Холостяк-12

Материалы по теме

Джейсон Момоа и Лиза Боне объявиили о расставании после 16 лет совместной жизни
Новости

Джейсон Момоа и Лиза Боне объявиили о расставании после 16 лет совместной жизни
Анастасия Приходько очень эмоционально поздравила дочь с Днем рождения
Новости

Анастасия Приходько очень эмоционально поздравила дочь с Днем рождения
Золотая группа крови: миф или реальность?
Наука и техника

Золотая группа крови: миф или реальность?
Салат на Старый Новый год и не только (рецепт)
Еда и рецепты

Салат на Старый Новый год и не только (рецепт)

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни

Гороскоп на 2022 год: астрологи назвали самые опасные дни
Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Глоба назвал счастливчиков, которые смогут все в январе 2022 года

Популярное видео

Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)

Мой секрет: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 07.01.2022)
Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн

Новогодняя Музыкальная платформа 2022 – смотреть онлайн
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.01.2022)
Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)

Таємниці ДНК 4 сезон: смотреть онлайн 17 выпуск (эфир от 19.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK