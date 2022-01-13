Неймовірна правда про зірок: известна дата премьеры нового сезона проекта

15 января на СТБ стартует новый сезон проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок».

Ведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник продолжат раскрывать инсайдерскую информацию о жизни украинских и голливудских знаменитостей. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте 9:30.

Первые кадры со съемок 12-го сезона реалити «Холостяк», главный герой которого совсем скоро окажется в центре внимания всей страны! Подробности из жизни актеров топовых украинских фильмов и сериалов.

Григорий Решетник и Александр Топольский / instagram.com/alexander_topolsky

А также, уже в эту субботу судья кулинарного проекта «МастерШеф», шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво в эксклюзивном интервью расскажет о своем 50-летии! По каким правилам живет именитый шеф, и что о нем зрители даже представить не могли?

В новом сезоне зрителя ожидает много сюрпризов и сенсаций! Обновленные рубрики, смелые признания, эксклюзивные интервью. Наша команда снова собирает всю инсайдерскую информацию с наиболее интересных мероприятий страны. Так что не пропустите премьерные выпуски - вас ждет самая настоящая «Неймовірна правда про зірок», - рассказывает руководитель проекта Дмитрий Слободян.

Напомним,