Україна має талант 2021: Лилия Подкопаева стала приглашенной звездной судьей шоу
К 30-летию независимости Украины канал СТБ готовит особый подарок для всей страны ― новый сезон шоу «Україна має талант».
Как ранее заявлял телеканал, в составе звездного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах.
Одной из приглашенных судей стала абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.
Я испытываю сумасшедший адреналин и восторг от встречи с невероятными талантами. Уверена, что увижу здесь потрясающих людей, ведь на сцене “Україна має талант” традиционно собираются самые крутые и самые талантливые украинцы. Участников кастинга судить буду объективно и честно. Как судья международного класса, я бываю достаточно строга. Если я вижу, что человек ошибается, не могу поставить ему хорошую оценку. Но если человек достоин наивысшего балла и положительного ответа, то, конечно же, это будет именно такой ответ, – поделилась ожиданиями от кастинга Лилия.
Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью.