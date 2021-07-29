Україна має талант 2021: Лилия Подкопаева стала приглашенной звездной судьей шоу

29 июля 2021 11:11 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Україна має талант 2021: Лилия Подкопаева стала приглашенной звездной судьей шоу
Україна має талант 2021: Лилия Подкопаева стала приглашенной звездной судьей шоу
пресс-служба

К 30-летию независимости Украины канал СТБ готовит особый подарок для всей страны ― новый сезон шоу «Україна має талант».

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Ведущим шоу стал Григорий Решетник. Звездными судьями – Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. 

Как ранее заявлял телеканал, в составе звездного жюри появится и четвертый судья. Это люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах.

Одной из приглашенных судей стала абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике  Лилия Подкопаева.

Я испытываю сумасшедший адреналин и восторг от встречи с невероятными талантами. Уверена, что увижу здесь потрясающих людей, ведь на сцене “Україна має талант” традиционно собираются самые крутые и самые талантливые украинцы. Участников кастинга судить буду объективно и честно. Как судья международного класса, я бываю достаточно строга. Если я вижу, что человек ошибается, не могу поставить ему хорошую оценку. Но если человек достоин наивысшего балла и положительного ответа, то, конечно же, это будет именно такой ответ, – поделилась ожиданиями от кастинга Лилия.

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Лилия Подкопаева – абсолютная чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Атланте, обладательница Кубка Европы. Ее авторский элемент - двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов, сложнейший в спортивной гимнастике - до сих пор в мире никто не повторил и он назван именем Лилии. Обладательница 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей на международных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта Украины и судья международной категории.

Премьера шоу в эфире СТБ состоится осенью.

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