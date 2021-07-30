Я везу тобі красу – подробности нового мейковер шоу на канале Украина

Канал «Украина» приступил к съемкам тревел-мейковер шоу «Я везу тобі красу».

Участницами проекта стали украинки, решившие изменить себя ради счастья в личной жизни. И для этого им придется совершить кардинальные шаги.

В нашей стране живут абсолютно разные женщины, но многих из них мучает один вопрос – почему у меня нет счастья в личной жизни. «Скорее всего, что они не раз думали: как было бы здорово залезть в голову к тем мужчинам, которые меня отвергали или не замечали, – предположила руководитель проекта Ольга Чеснокова. – Но что если такая женщина ошибается насчет мнения о себе со стороны окружающих? Что если те, кто ей нравится, на самом деле обращают внимание на другие черты характера или внешности? В тревел-мейковер шоу «Я везу тобі красу» участница получит шанс на самое честное, осмысленное и порой шокирующее перевоплощение.

Именно в программе на канале «Украина» каждая участница услышит откровенное мужское мнение о том, какой ее видят и воспринимают со стороны. Героиням тревел-мейковер шоу «Я везу тобі красу» придется пойти на эксперимент, который даст колоссальный опыт и объяснит, какие действия в отношении с мужчинами были ошибочными, что важно поменять и как поступать, чтобы достичь желаемой цели. Такой опыт поможет кардинально изменить не только облик участниц программы, но и взгляды на многие вещи и ситуации. И в новой жизни каждая из них примет себя обновленную: готовую любить и влюблять.

Мы не беремся за те истории, в которых не видим мотивации к переменам, – объяснила Ольга Чеснокова. – Во время кастинга наша команда в первую очередь обращает внимание на то, чего хотят достичь будущие участницы проекта в отношениях, что для этого делают и какие действия, на их взгляд, не приводят к желаемому результату. Это не те люди, которые ничего не предпринимают и ждут принца.

Кроме ведущего программы, имя которого канал «Украина» сообщит в скором времени, за героиней будут наблюдать со стороны трое мужчин, типаж которых совпадает с ее ожиданиями.

Каждая из участниц шоу «Я везу тобі красу» услышит их мнение трижды: до перевоплощения, после примерки нового гардероба и во время финала, когда впервые увидит себя в новом образе.

Мы никогда не знаем, каким будет финал, и на самом деле именно он показывает, насколько внутренняя готовность и запрос героини соответствовали тому, что ей действительно нужно, – поделилась Ольга Чеснокова. – Только та женщина, которая готова к переменам и решится в течение трех дней пройти эксперимент, получит результат.

Смотрите новый проект канала «Украина» «Я везу тобі красу» в новом осеннем сезоне.