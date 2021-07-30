ТОП-5 фактов о захватывающем фильме Кинг-Конг
30 июля 2021 16:26
ТОП-5 фактов о захватывающем фильме Кинг-Конг
пресс-служба
1 июля канал 2+2 покажет легендарный боевик режиссера Питера Джексона «Кинг-Конг».
Читайте такжеПочему не стоит смотреть порно, а лучше отдать предпочтение эротическим фильмам: ТОП фильмов от сексологаСобытия фильма разворачиваются в 1930-м году, когда съемочная группа под руководством режиссера-неудачника Карла Дэнхэма отправляется на загадочный Остров Черепа. Герои планируют изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. Но по прибытии они оказываются между двух огней — с одной стороны Кинг-Конг, а с другой —динозавры.
TV.UA собрал самые любопытные факты об оскароносном фильме.
- Роль Конга досталась Энди Серкис, по движениям которого создали цифровую модель мимики и пластики гигантской гориллы. Чтобы «вжиться» в роль, актер изучал поведение горилл в Африке. Кстати, Серкис уже сотрудничал с Питером Джексоном в фильме «Властелин колец».
- «Кинг-Конг» — один из самых дорогих фильмов в истории. Даже через 16 лет после премьеры блокбастер до сих пор входит в десятку лидеров.
- Местных Острова Черепа играли суданские актеры, которые не говорили по-английски. К слову, шрамы у жителей Черепа — не грим, а настоящие раны.
- Режиссер Питер Джексон — большой фанат оригинального фильма «Кинг-Конг», который вышел в 1933 году. В его личной коллекции есть даже реквизит со съемок картины. Часть реквизита он использовал на съемочной площадке ремейка, вышедшего в 2005 году. Копья на острове Черепа, барабаны, ярко окрашенный щит, который можно заметить в одной из кают — все это отсылка к первой версии боевика.
- Звуки, которые издает Конг в фильме — это запись рева льва, которую замедлили и прокрутили в обратную сторону.
Не пропустите захватывающий боевик «Кинг-Конг» 1 июля, в 13:05, на телеканале 2+2.