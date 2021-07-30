ТОП-5 интересных фактов о боевике Три икса

Сегодня, 30 июля, телеканал 2+2 покажет сразу две части боевика «Три икса» с одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда — Вин Дизелем.

По сюжету, спортсмена-экстремала Ксандера Кейджа вербуют в Управление национальной безопасности. Кейдж отправляется в Прагу, чтобы внедриться в круги русской мафии. Кажется, остановить Кейджа невозможно, но тут он встречает очаровательную и таинственную девушку Елену.

ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике Три иска.

1. Во время съемок фильма погиб Гарри Коннор, каскадер и дублер Вин Дизеля. Трагедия случилась, когда он спускался на тросе после прыжка с парашютом и ударился об одну из опор пражского моста. Смерть наступила практически мгновенно. В память о погибшем каскадере один из дублей трюка перемонтировали, и сцена вошла в финальную версию боевика.

2. Режиссер фильма Роб Коэн снялся в эпизоде фильма. Он сыграл колумбийца, который скачет верхом на лошади. Чуть позже его голос можно услышать по телефону в сцене, когда информатор сообщает Йорги, что ХХХ — засланный агент.

3. Сцену прыжка Ксандера на угнанном корвете снимали одновременно 18 камер на мосту Форестхилл (Калифорния). Это самый высокий в штате и третий по высоте в США мост — 220 метров.

4. Специально для съемок в Праге декораторы построили помещение Национального Агентства Безопасности, там же установили 120 мониторов наблюдения.

5. Большинство трюков Вин Дизель исполнял сам, без помощи дублеров и каскадеров.

Смотрите в эту пятницу на телеканале 2+2: 19:30 — «Три икса»; 22:00 — «Три Икса: Новый уровень».