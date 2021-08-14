Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 16.08.2021

В «Жди меня. Украина» от 16 августа – встреча братьев, которые не знали о существовании друг друга. Какие еще истории увидят зрители?

В понедельник, 16 августа, в 16:05 на телеканале «Интер» – новый выпуск программы « Жди меня. Украина ». Несмотря на все сложности, связанные с ограничениями из-за пандемии, команда проекта продолжает искать и находить людей. Возможна ли встреча родственников, потерявших связь полвека назад? Вернется ли дочь в семью? И поможет ли программа воссоединиться 15 братьям и сестрам, не знавшим о существовании друг друга с рождения?

Любовь Абашидзе из Харьковской области обратилась в программу с просьбой найти свою единственную племянницу, которую она не видела уже почти 50 лет. Последнее воспоминание о ней – 6-летняя девочка с матерью стоит на перроне вокзала. Чтобы разобраться, что заставило их в тот день уехать в Казахстан и где сейчас находятся родственники, Люба обратилась в «Жди меня. Украина». Каково же было ее удивление, когда ведущий программы Анатолий Бондаренко показал ей… кошку Марту.

Мария Шкирта из Казахстана родила и вырастила 8 детей. Семеро из них всегда рядом с матерью, часто собираются вместе за одним столом. Нет только старшей дочери Надежды. Мария не может простить себя за то, что много лет назад согласилась отпустить Надю к бабушке в Украину. Назад девушка не вернулась. Сегодня героиня программы мечтает о простом телефонном звонке от дочери…

Нередко поиски ответов порождают новые вопросы. Василий Косован приехал на программу, чтобы найти младшую сестру Варвару Дьопйош. Но в студии «Жди меня. Украина» мужчина неожиданно узнал, что есть еще один запрос на поиски девушки со столь редкой фамилией – от Виктора и Иосифа Дьопйош. Выяснилось, что их мать родила 15 детей и всех раздала по детдомам. Братья даже не знали о существовании друг дуга. Лишь повзрослев, они шаг за шагом начали восстанавливать семейные связи.

Недавно нам с Виктором удалось найти Тоню, – рассказывает Иосиф Дьопйош. – Также стало известно, что в Ужгороде живет еще одна сестра – Магда Дьопйош – она прославилась на всю Украину, назвав сына Зеленским. Об остальных детях только слышал, даже не знаю, какого они года рождения. Очень хочу, чтобы программа «Жди меня. Украина» помогла нам найти всех братьев и сестер.

«Джекпот», – только и смог вымолвить Василий, когда узнал всю правду. В студии программы родные братья утирали слезы, не скрывая радости от столь неожиданной встречи.

Наша программа не только о поисках, но и о человеческих отношениях, – говорит ведущий Анатолий Бондаренко. – Ведь зачастую разлука – это не роковая случайность, а следствие каких-то ошибок и взаимных обид. Важно ждать и помнить: никогда не стоит терять надежду.

Смотрите новый выпуск программы «Жди меня. Украина» в понедельник, 16 августа, в 16:05 на «Интере».