Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 09.08.2021

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 09.08.2021

В понедельник, 9 августа, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», в котором зрители узнают новые истории разлук, поисков и счастливых встреч.

Для маленького Юрия Рудницкого разлука с отцом и старшим братом стала большим испытанием. Уехав однажды на заработки в Казахстан, они так и не вернулись назад в Украину. Лишь в студии программы «Жди меня. Украина» спустя 60 лет разлуки братья впервые смогли поговорить друг с другом.

Кристина Оганезова совсем не помнит отца. Родители расстались еще до ее рождения – мама уехала в Харьков, а отец остался в Алма-Ате. Мама, Маргарита Григорьевна, призналась дочери, что у ее папы, Артура Пашьяна, в Армении была вторая семья. В один день у него родились две девочки, и обеим дали имя Кристина.

Николай Добровольский обратился в программу «Жди меня. Украина» с просьбой разыскать своих сослуживцев, с которыми он не виделся более полувека. Товарищей объединяла не только служба, но и досуг – все свободное время проводили вместе. Встретятся ли друзья и споют ли вместе еще раз?

Что еще удалось выяснить команде «Жди меня. Украина»?

Напомним,