«Ранок з Україною» ко Дню Независимости откроет малоизвестную Украину
Любимое утреннее шоу миллионов украинцев «Ранок з Україною» на канале «Украина» к большому празднику – 30-летию Независимости Украины готовит специальный выпуск.
В этом году наша страна отмечает большой юбилей – 30 лет Независимости. К празднику известные ведущие отправились в самые отдаленные уголки Украины, чтобы раскрыть факты, которые на протяжении многих лет были загадкой для нашего народа.
Как живут наши полярники во время экспедиций в Антарктиду? С помощью какого украинского изобретения снимали фильм «Титаник»? Кто из выдающихся украинцев возглавляет крупнейшие мировые рейтинги? Все это и многое другое наши зрители узнают 24 августа в праздничном эфире «Ранку з Україною, – комментирует ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик.
Мария Мельник и Григорий Герман выйдут на живописные площадки, чтобы зарядить украинцев отличным настроением и подарить им любимые песни. А компанию им составят популярные артисты, которые стояли у истоков отечественного шоу-бизнеса: группа «Океан Эльзы» и Наталья Могилевская. А также к утреннему эфиру присоединится молодой певец Артем Пивоваров, его выступление будет очень символичным, ведь в этом году Артему исполнится 30 лет – так же, как и Независимости нашей страны.
Смотрите праздничный выпуск «Ранку з Україною» во вторник, 24 августа, на телеканале «Украина».