«Ранок з Україною» ко Дню Независимости откроет малоизвестную Украину

Любимое утреннее шоу миллионов украинцев «Ранок з Україною» на канале «Украина» к большому празднику – 30-летию Независимости Украины готовит специальный выпуск.

Ведущие программы Мария Мельник и Григорий Герман, Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич откроют впечатляющую, но малоизвестную информацию о нашей стране и украинцах. А самые популярные артисты присоединятся к эфиру, чтобы зарядить зрителей настроением на весь день.

В этом году наша страна отмечает большой юбилей – 30 лет Независимости. К празднику известные ведущие отправились в самые отдаленные уголки Украины, чтобы раскрыть факты, которые на протяжении многих лет были загадкой для нашего народа.

Как живут наши полярники во время экспедиций в Антарктиду? С помощью какого украинского изобретения снимали фильм «Титаник»? Кто из выдающихся украинцев возглавляет крупнейшие мировые рейтинги? Все это и многое другое наши зрители узнают 24 августа в праздничном эфире «Ранку з Україною, – комментирует ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик.

Кроме того, ведущие расскажут об уникальных и ярких городах, в которых уже готовы встречать украинцев и гостей страны. Известный путешественник Анатолий Анатолич поделится интересными историями и фактами, с которым иностранцы ассоциируют нашу страну. Зрители узнают, чем покоряет Украина представителей других национальностей настолько, что они решают стать её гражданами. Кулинарный эксперт Григорий Герман найдет уникальные украинские продукты, из которых приготовит праздничные блюда и угостит ими известных шеф-поваров. А зрители «Ранку з Україною» узнают, как эксперты оценят блюда из оригинальных компонентов. Еще телезвезды покажут новые технологии и открытия, которыми пользуются во всем мире и, конечно же, «познакомят» с лицами, которые покоряют мировые рейтинги и задают тренды.

Мария Мельник и Григорий Герман выйдут на живописные площадки, чтобы зарядить украинцев отличным настроением и подарить им любимые песни. А компанию им составят популярные артисты, которые стояли у истоков отечественного шоу-бизнеса: группа «Океан Эльзы» и Наталья Могилевская. А также к утреннему эфиру присоединится молодой певец Артем Пивоваров, его выступление будет очень символичным, ведь в этом году Артему исполнится 30 лет – так же, как и Независимости нашей страны.

Смотрите праздничный выпуск «Ранку з Україною» во вторник, 24 августа, на телеканале «Украина».