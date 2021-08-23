Затерянный мир: Украинский космос — смотреть выпуск онлайн от 23.08.2021

23 августа 2021 12:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Украинский космос — смотреть выпуск онлайн от 23.08.2021
Затерянный мир: Украинский космос — смотреть выпуск онлайн от 23.08.2021
пресс-служба

23 августа в 16:55 на канале 2+2 выйдет спецвыпуск проекта Затерянный мир, приуроченный к 30-летию Независимости Украины. Новый выпуск проекта Затерянный мир смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий спецпроекта расскажет про украинцев, которые покоряют космос, создают ракеты и роботы-вертолеты, занимаются современными разработками для полетов на Марс или колонизации Луны.

Вы узнаете имена украинских изобретателей и инженеров, которые сделали для космических путешествий больше, чем граждане любых других государств.

Новый выпуск программы Затерянный мир смотрите 23.08.2021 в 16:55 на канале 2+2 и после эфира онлайн на tv.ua.

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