Стосується кожного: ток-шоу 8 лет в эфире - чем закончились самые трогательные и резонансные истории?

В пятницу, 27 августа, в 18:00 на «Интере» выйдет праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого», посвященный 8-летию проекта. За это время журналисты программы побывали в самых отдаленных уголках страны.

Команда ток-шоу «Касается каждого» поражалась героическим поступкам простых людей. А также – невероятной любви, которая соединяла сердца после многолетней разлуки, силе веры и надежде на выздоровление и прощение, ради которых герои преодолевали тысячи километров и закрытые границы.

Как изменилась жизнь людей, которые разделили свои проблемы и радости с миллионами зрителей «Касается каждого»?

За 8 лет вместе со зрителями мы видели тысячи жизненных историй, десятки тысяч человеческих судеб, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Мы видели боль, разочарования и испытания, а еще – сочувствие, надежду и настоящую исцеляющую любовь. 8 лет мы рассказываем истории простых людей, которые живут рядом с нами – за стеной, в соседнем дворе, на соседней улице. Каждая из программ наполнена разными жизненными историями, но все они объединены друг с другом нашей с вами любовью. Она согревает теплом каждое сердце, дарит радость каждый день и побуждает к поступкам, которые меняют к лучшему жизнь каждого из нас. Именно об этом наш праздничный эфир.

В выпуске «Касается каждого. 8 лет в эфире» вспомнят самые трогательные и резонансные истории ток-шоу. Герои программы «Три любви для жениха» Альвина Демура и Артур Неонов успели пережить любовь, измену, разочарование, недоверие и… снова любовь. Всего год назад в студии ток-шоу бушевали страсти после оглашения результатов ДНК-экспертизы. Чем же успокоились сердца героев?

В этот вечер в студию «Касается каждого» придут дети, которые буквально выросли на наших глазах. 7 лет назад в программе «Маленькая спасительница» рассказали удивительную историю 3-летней Софийки из Днепропетровщины, прошедшей 4 километра пешком, чтобы спасти жизнь своему старшему брату, на которого упал бетонный забор. А несколько месяцев назад вся страна сочувствовала 6-летней Марийке Скочеляс из Павлограда, получившей страшные ожоги из-за недосмотра родителей. Как сложилась жизнь этих детей после эфира?

В программе «Спасительные сердца» речь шла о возрождении трансплантологии в Украине. Жизнь 13-летнего Богдана Хорольского могло спасти лишь механическое сердце, которое стоило около 5 млн гривен. Деньги собирали всей страной, но спасти Богдана не успели. Этот мужественный мальчик стал ангелом-хранителем для двух других людей – 18-летнего Евгения Быстрицкого и 65-летнего Николая Медведева. Какие невероятные изменения произошли в их судьбах за год?

Мечта ходить на собственных ногах была недостижимой для юного героя выпуска «Репер из Беликов» Владимира Малухи из Полтавской области. Но в студии «Касается каждого» исполняются желания, которые, на первый взгляд, кажутся неосуществимыми. А еще – зрители ток-шоу часто первыми узнают о важных событиях в жизни людей. Так, в программе «Половинки сердца» постоянный эксперт ток-шоу, многодетная мама Екатерина Тимченко, рассказала об особенной беременности, а на праздничный эфир ее семья приехала в полном составе – сейчас у нее уже 9 детей!

Ток-шоу «Касается каждого» отмечает 8 лет в эфире / пресс-служба канала Интер

Чтобы поздравить с праздником ток-шоу «Касается каждого», в студию придут эксперты проекта: главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин, нейрохирург Антон Шкиряк, заслуженный журналист Украины Марина Кинах, эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская, председатель Объединения отцов-одиночек Александр Мазур, представители службы по делам детей при КГГА Алексей Наумук и Татьяна Бадилевич, юрист Ольга Додух, акушер-гинеколог Сергей Бакшеев, психологи Елена Рыхальская, Наталья Шестак и Александра Стефанюк, телеведущие Дмитрий Чистяков и Ян Иванишин, адвокаты Леся Дубчак, Александр Мазолевский, Сергей Старенький, Татьяна Ващенко и Аминат Сулейманова. А также звездные эксперты программы: олимпийский чемпион Жан Беленюк, народная артистка Украины Нина Матвиенко, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков и телеведущая Светлана Вольнова.

В этот вечер зрителей ждет много ярких подарков и сюрпризов! В студии программы «Касается каждого» споют Наталья Могилевская, заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева и дуэт «Анна-Мария». Мы узнаем, кто обеспечивает надежный тыл для ведущего Андрея Данилевича. А еще – впервые увидим людей, которые практически круглосуточно трудятся над созданием программы: сценаристов, журналистов, операторов, продюсеров, работающих для того, чтобы мир вокруг менялся к лучшему.

Ток-шоу «Касается каждого» отмечает 8 лет в эфире / пресс-служба канала Интер

Не пропустите! Фантастические финалы историй, сюрпризы и подарки – в праздничной программе ко дню рождения проекта «Касается каждого» – в пятницу, 27 августа, в 18:00 на телеканале «Интер».

Напомним,