Стосується кожного: ток-шоу 8 лет в эфире - чем закончились самые трогательные и резонансные истории?
В пятницу, 27 августа, в 18:00 на «Интере» выйдет праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого», посвященный 8-летию проекта. За это время журналисты программы побывали в самых отдаленных уголках страны.
Как изменилась жизнь людей, которые разделили свои проблемы и радости с миллионами зрителей «Касается каждого»?
За 8 лет вместе со зрителями мы видели тысячи жизненных историй, десятки тысяч человеческих судеб, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Мы видели боль, разочарования и испытания, а еще – сочувствие, надежду и настоящую исцеляющую любовь. 8 лет мы рассказываем истории простых людей, которые живут рядом с нами – за стеной, в соседнем дворе, на соседней улице. Каждая из программ наполнена разными жизненными историями, но все они объединены друг с другом нашей с вами любовью. Она согревает теплом каждое сердце, дарит радость каждый день и побуждает к поступкам, которые меняют к лучшему жизнь каждого из нас. Именно об этом наш праздничный эфир.
В выпуске «Касается каждого. 8 лет в эфире» вспомнят самые трогательные и резонансные истории ток-шоу. Герои программы «Три любви для жениха» Альвина Демура и Артур Неонов успели пережить любовь, измену, разочарование, недоверие и… снова любовь. Всего год назад в студии ток-шоу бушевали страсти после оглашения результатов ДНК-экспертизы. Чем же успокоились сердца героев?
В программе «Спасительные сердца» речь шла о возрождении трансплантологии в Украине. Жизнь 13-летнего Богдана Хорольского могло спасти лишь механическое сердце, которое стоило около 5 млн гривен. Деньги собирали всей страной, но спасти Богдана не успели. Этот мужественный мальчик стал ангелом-хранителем для двух других людей – 18-летнего Евгения Быстрицкого и 65-летнего Николая Медведева. Какие невероятные изменения произошли в их судьбах за год?
Мечта ходить на собственных ногах была недостижимой для юного героя выпуска «Репер из Беликов» Владимира Малухи из Полтавской области. Но в студии «Касается каждого» исполняются желания, которые, на первый взгляд, кажутся неосуществимыми. А еще – зрители ток-шоу часто первыми узнают о важных событиях в жизни людей. Так, в программе «Половинки сердца» постоянный эксперт ток-шоу, многодетная мама Екатерина Тимченко, рассказала об особенной беременности, а на праздничный эфир ее семья приехала в полном составе – сейчас у нее уже 9 детей!
Чтобы поздравить с праздником ток-шоу «Касается каждого», в студию придут эксперты проекта: главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин, нейрохирург Антон Шкиряк, заслуженный журналист Украины Марина Кинах, эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская, председатель Объединения отцов-одиночек Александр Мазур, представители службы по делам детей при КГГА Алексей Наумук и Татьяна Бадилевич, юрист Ольга Додух, акушер-гинеколог Сергей Бакшеев, психологи Елена Рыхальская, Наталья Шестак и Александра Стефанюк, телеведущие Дмитрий Чистяков и Ян Иванишин, адвокаты Леся Дубчак, Александр Мазолевский, Сергей Старенький, Татьяна Ващенко и Аминат Сулейманова. А также звездные эксперты программы: олимпийский чемпион Жан Беленюк, народная артистка Украины Нина Матвиенко, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков и телеведущая Светлана Вольнова.
Не пропустите! Фантастические финалы историй, сюрпризы и подарки – в праздничной программе ко дню рождения проекта «Касается каждого» – в пятницу, 27 августа, в 18:00 на телеканале «Интер».
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