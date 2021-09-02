Доктор Комаровский начинает консультировать на канале «Украина»

7 сентября в утреннем эфире на канале «Украина» состоится премьера ежедневной рубрики «Запитай у Комаровського».

Врач-педиатр высшей категории, телеведущий и автор книг ответит на вопросы телезрителей в программе «Ранок з Україною».

Все мечтают попасть на прием к доктору Комаровскому. Его опыт и профессионализм уже давно завоевали любовь у миллионов людей. Детский врач, кандидат медицинских наук и автор популярных книг и статей просто и доступно отвечает даже на самые каверзные вопросы и помогает разобраться в сложных ситуациях.

Чаще всего родителей интересуют вопросы о развитии их детей. Нормально ли не переворачиваться ребенку в 8 месяцев? Нормально ли говорить всего 5 слов в годик? Справлять нужду в подгузник в 3 года? В общем, основное волнение – убедиться в том, что «наш ребенок не хуже других». А что именно интересует телезрителей канала «Украина», узнаем совсем скоро, – рассказывает доктор Комаровский.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы «Ранок з Україною» в Instagram. Если вы уже знаете, что спросить у доктора Комаровского, не пропустите премьеру рубрики в программе «Ранок з Україною».

Смотрите премьеру рубрики «Запитай у Комаровського» 7 сентября на канале «Украина» в программе «Ранок з Україною».