Доктор Комаровский начинает консультировать на канале «Украина»

2 сентября 2021 10:11 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Доктор Комаровский начинает консультировать на канале «Украина»
Доктор Комаровский начинает консультировать на канале «Украина»
пресс-служба

7 сентября в утреннем эфире на канале «Украина» состоится премьера ежедневной рубрики «Запитай у Комаровського».

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Врач-педиатр высшей категории, телеведущий и автор книг ответит на вопросы телезрителей в программе «Ранок з Україною».

Все мечтают попасть на прием к доктору Комаровскому. Его опыт и профессионализм уже давно завоевали любовь у миллионов людей. Детский врач, кандидат медицинских наук и автор популярных книг и статей просто и доступно отвечает даже на самые каверзные вопросы и помогает разобраться в сложных ситуациях.

Чаще всего родителей интересуют вопросы о развитии их детей. Нормально ли не переворачиваться ребенку в 8 месяцев? Нормально ли говорить всего 5 слов в годик?  Справлять нужду в подгузник в 3 года?  В общем, основное волнение – убедиться в том, что «наш ребенок не хуже других». А что именно интересует телезрителей канала «Украина», узнаем совсем скоро, – рассказывает доктор Комаровский.

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Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы «Ранок з Україною»  в Instagram. Если вы уже знаете, что спросить у доктора Комаровского, не пропустите премьеру рубрики в программе «Ранок з Україною».

Смотрите премьеру рубрики «Запитай у Комаровського» 7 сентября на канале «Украина» в программе «Ранок з Україною».

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