Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 2 серию от 30.08.2021

1 сентября 2021 11:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 2 серию от 30.08.2021
Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 2 серию от 30.08.2021
пресс-служба

30 августа на канале НЛО TV вышла 2 серия сериала Заряженные 3 сезон. 2 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите во 2 серии сериала Заряженные 2 сезон

Компания друзей, вновь «заряженных» еще более нелепыми и своеобразными сверхспособностями, пытается научиться ими совладать. И только Валера до сих пор не понимает, какой у него дар, и во всю старается его обнаружить. Это приводит к массе комичных и не всегда безопасных ситуаций. Параллельно Богдана настигают проблемы, доставшиеся ему в наследство от отца: плохие парни угрожают Мажору и требуют безоговорочного выполнения своих условий.

2 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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