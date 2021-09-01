Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 2 серию от 30.08.2021
30 августа на канале НЛО TV вышла 2 серия сериала Заряженные 3 сезон. 2 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Компания друзей, вновь «заряженных» еще более нелепыми и своеобразными сверхспособностями, пытается научиться ими совладать. И только Валера до сих пор не понимает, какой у него дар, и во всю старается его обнаружить. Это приводит к массе комичных и не всегда безопасных ситуаций. Параллельно Богдана настигают проблемы, доставшиеся ему в наследство от отца: плохие парни угрожают Мажору и требуют безоговорочного выполнения своих условий.
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