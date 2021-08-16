Заряженные: на НЛО TV – премьера 2 сезона супергеройского сериала
16 августа 2021 13:12
Заряженные: на НЛО TV – премьера 2 сезона супергеройского сериала
пресс-служба
16 августа на телеканале НЛО TV состоится премьера второго сезона ситкома «Заряженные».
История друзей, которые случайно приобрели странные сверхспособности и вроде как смогли ими овладеть, продолжается. Мы уже традиционно идем по пути юмора и хотим привнести в будни наших зрителей еще больше смеха, веселья и хорошего настроения. При этом нашим супергероям точно не чужды проблемы и заботы современной молодежи. Они борются за справедливость, влюбляются, учатся новому, ссорятся и мирятся, и главное – всегда готовы прийти на помощь друг другу и тем, кому это нужно, – отмечает Иван Букреев, директор телеканала НЛО TV.
Читайте такжеАктер сериала "Люся Интерн" Павел Кружнов: Я был сломленный, и хотел найти в ком-то себяНовый сезон ситкома «Заряженные» удивит зрителей интересными и неожиданными поворотами событий. Приглашенными звездными гостями второго сезона стали известный украинский боксер Вячеслав Узелков, а также участники «Варьяты-шоу» – Виталий Тыльный и Валентин Сергийчук. Также в сериале зрители смогут увидеть актера Остапа Халавко, сыгравшего главную роль в ленте «Ограбление по-украински», снятой по заказу телеканала НЛО TV.
Смотрите второй сезон ситкома «Заряженные» с 16 августа, в будни, в 18:10, на телеканале НЛО TV. Заряжайтесь вместе с нами!