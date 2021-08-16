Заряженные: на НЛО TV – премьера 2 сезона супергеройского сериала

16 августа 2021 13:12 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные: на НЛО TV – премьера 2 сезона супергеройского сериала
Заряженные: на НЛО TV – премьера 2 сезона супергеройского сериала
пресс-служба

16 августа на телеканале НЛО TV состоится премьера второго сезона ситкома «Заряженные».

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В 18:10 в будни зрителей будут ждать новые увлекательные и веселые приключения любимых супергероев. Валера «Лизун», Андрей «Глюк», Катя «Кипиш», Оксана «Малая», Бодя «Мажор» и Татьяна Германовна «Мадам» будут испытывать и раскрывать новые грани своих сверхспособностей, а также спасать тех, кто действительно в этом нуждается. Правда, в присущем им специфическом стиле.

История друзей, которые случайно приобрели странные сверхспособности и вроде как смогли ими овладеть, продолжается. Мы уже традиционно идем по пути юмора и хотим привнести в будни наших зрителей еще больше смеха, веселья и хорошего настроения. При этом нашим супергероям точно не чужды проблемы и заботы современной молодежи. Они борются за справедливость, влюбляются, учатся новому, ссорятся и мирятся, и главное – всегда готовы прийти на помощь друг другу и тем, кому это нужно, – отмечает Иван Букреев, директор телеканала НЛО TV.

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Новый сезон ситкома «Заряженные» удивит зрителей интересными и неожиданными поворотами событий. Приглашенными звездными гостями второго сезона стали известный украинский боксер Вячеслав Узелков, а также участники «Варьяты-шоу» – Виталий Тыльный и Валентин Сергийчук. Также в сериале зрители смогут увидеть актера Остапа Халавко, сыгравшего главную роль в ленте «Ограбление по-украински», снятой по заказу телеканала НЛО TV.

Смотрите второй сезон ситкома «Заряженные» с 16 августа, в будни, в 18:10, на телеканале НЛО TV. Заряжайтесь вместе с нами!

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