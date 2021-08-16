Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию от 16.08.2021

16 августа на канале НЛО TV выйдет 1 серия сериала Заряженные 2 сезон. 1 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Заряженные 2 сезон: Компания «заряженных» – Валера Лизун, Андрей Глюк, Катя Кипиш и Оксана Малая – подозревают в предательстве своего друга – Бодю Мажора. Для того, чтобы вывести его на чистую воду, они решают применить сверхспособность Глюка, перенестись в прошлое и узнать, что же на самом деле произошло с Мажором минувшим летом и почему их друг так настойчиво избегал встречи.

1 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.