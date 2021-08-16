Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию от 16.08.2021

16 августа на канале НЛО TV выйдет 2 серия сериала Заряженные 2 сезон. 2 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите во 2 серии сериала Заряженные 2 сезон: Катя неожиданно просыпается в одной кровати со своим другом Богданом. К ее удивлению, девушка совершенно не помнит, что происходило вчера ночью. Но с утра ее день то и дело не клеится: электроприборы рядом с ней ведут себя странно, телефон сел, эскалатор сломался, а кроме того, она получает странное сообщение от незнакомца. Вскоре оказывается, что все это не случайности и у компании «заряженных» друзей появились серьезные проблемы…

2 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите в 18:30 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.