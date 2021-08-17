Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию от 17.08.2021
17 августа 2021 19:45
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию от 17.08.2021
пресс-служба
17 августа на канале НЛО TV выйдет 4 серия сериала Заряженные 2 сезон. 4 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.
Заряженные 2 сезон: Говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. И новая серия «Заряженных» тому еще одно подтверждение. В ней Валера после удара током открывает новые грани своей сверхспособности и начинает читать мысли весьма занимательным способом. Это помогает ему узнать, что старшая подруга всей компании Татьяна Германовна, она же Мадам, в опасности и кто-то угрожает ее жизни. Поэтому Валера постарается отчаянно спасти Мадам. Конечно, без участия в новых приключениях других «заряженных» не обойдется. Но об этом подробнее в новой серии!
4 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите скоро - онлайн на tv.ua.