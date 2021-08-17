Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию от 17.08.2021

17 августа 2021 19:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию от 17.08.2021
Заряженные 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию от 17.08.2021
пресс-служба

17 августа на канале НЛО TV выйдет 4 серия сериала Заряженные 2 сезон. 4 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 4 серии сериала Заряженные 2 сезон: Говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. И новая серия «Заряженных» тому еще одно подтверждение. В ней Валера после удара током открывает новые грани своей сверхспособности и начинает читать мысли весьма занимательным способом. Это помогает ему узнать, что старшая подруга всей компании Татьяна Германовна, она же Мадам, в опасности и кто-то угрожает ее жизни. Поэтому Валера постарается отчаянно спасти Мадам. Конечно, без участия в новых приключениях других «заряженных» не обойдется. Но об этом подробнее в новой серии!

4 серию 2 сезона сериала Заряженные смотрите скоро - онлайн на tv.ua.

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