"Некуда бежать" – боевик субботы с Жан-Клодом Ван Даммом

Хороший боевик – всегда отличная идея для просмотра на выходных. А когда прогноз погоды предательски уверяет – дождя не избежать, – тогда со спокойной душой можно провести вечер субботы в компании любимых актеров.

Одну из увлекательных историй уже завтра в 19:30 покажет канал НЛО TV. Речь о фильме «Некуда бежать» с красавчиком Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

По сюжету, Сэм Джиллен (он же – Жан-Клод Ван Дамм) вместе с другом Билли (Энтони Штарк) организовывают ограбление банка. К несчастью мужчин, их дело проваливается, и прямо на месте преступления они попадают в руки полиции. Однако тюрьма не входит в планы друзей. И во время перевозки к месту заключения Сэму удается сбежать, а Билли все же получает пулю полицейского, которая его убивает.

Теперь выживший беглец должен укрыться в тихом месте и переждать, пока паника вокруг его побега утихнет. В этом ему помогает одинокая женщина Клайди (Розанна Аркетт), живущая с двумя детьми на отдаленной ферме. Здесь Сэм находит кров и вскоре собирается уходить. Но некие обстоятельства заставляют его вернуться, потому что семье, которая успела стать для него близкой, угрожает серьезная опасность…

Конечно же, далее фильм приобретает еще больше динамики и экшна. Во многом это происходит именно благодаря мастерству Жан-Клода Ван Дамма. Ведь не секрет, что зрелищность трюков – одна из сильнейших сторон актера. К слову, с десяти лет он занимается карате, а также владеет четырьмя видами боевых искусств: кикбоксингом, тайским боксом, кунг-фу и даже тхэквондо. А к 16-ти годам Ван Дамм уже стал чемпионом Европы и получил черный пояс. Не лишним будет отметить и то, что в начале 80-х он был спарринг-партнером настоящей легенды кино и мастера боевых искусств Чака Норриса. В общем, уже эти факты дают возможность представить уровень физической подготовки Ван Дамма. Но, без сомнений, все это лучше увидеть своими глазами.

Фильм «Некуда бежать» получил множество восторженных отзывов зрителей. Кроме того, как показывают результаты сборов, кинолента оказалась и коммерчески успешной. При бюджете в 15 миллионов долларов по всему миру она собрала около 64 миллионов. И с годами поклонников фильма становится только больше.

Смотрите фильм «Некуда бежать» уже в эту субботу, 18 сентября, в 19:30 на канале НЛО TV.