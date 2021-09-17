Комедия "Режим Героя" стартует в кино

17 сентября 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Комедия
Комедия "Режим Героя" стартует в кино
пресс-служба

С 23 сентября в украинских кинотеатрах стартует комедия с легким юмором на тему видеоигр, которая рассказывает о важности командной работы и сотрудничества, – "Режим Героя".

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Главный герой – компьютерный гений паренек по имени Трой, чьи родители когда-то основали компанию по производству видеоигр. Подросток давно мечтает применить свои способности в семейном бизнесе, и, наконец, у него появляется такая возможность. Компания его родителей находится на грани банкротства с перспективой продажи крупному конкуренту.

Сотрудникам компании грозит увольнение, а семья Троя может потерять все, если парень не придумает новый игровой хит за короткое время. Для этого ему понадобится не только свой талант программиста, но и способность работать в команде с другими.

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Фильм ориентирован на подростковую и молодежную аудиторию, поэтому все герои-подростки в нем очень талантливы, а взрослые немного динозавры.

Одну из ключевых ролей в фильме исполнил Шон Эстин, известный зрителям как Сэм из киноэпопеи «Властелин колец». Также фильм украсила игрой актриса Мира Сорвино – лауреат премий «Оскар» и «Золотой Глобус».

Смотрите комедию “Режим Героя” в кинотеатрах с 23 сентября.

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