Эксы-3: участники проекта облили ведущую Нового канала шампанским

28 сентября 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы-3: участники проекта облили ведущую Нового канала шампанским
Эксы-3: участники проекта облили ведущую Нового канала шампанским
пресс-служба Нового канала

В гости к участникам реалити «Эксы-3» ведущие пришли не одни, а со своими детьми.

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Третий эпизод реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы» прошел под кодовым названием «побудь в моей шкуре». Участники проекта Нового канала боролись с проблемой неумения распределять и принимать мужские и женские обязанности. 

Преодолевали страх брать на себя ответственность партнера. И учились уважать поступки и труд друг друга.

Суть одного из испытаний на этой неделе – принять гостей, – говорит ведущая Наталья Ежова. – Нужно было собрать продукты, приготовить закуску, сервировать стол и держать хорошее настроение в течение визита. Казалось бы, ничего сложного, но эксы были в сшитых комбинезонах. Так у них на двоих оказалось две руки и три ноги. Задание должно было дать им понимание, как они умеют договариваться. Насколько сложно для них распределить женские и мужские обязанности. Могут ли они вместе создать праздничную и уютную атмосферу.

Эксы-3: участники проекта облили ведущую Нового канала шампанским / пресс-служба Нового канала
Кстати, в гости к парам ведущие реалити пришли не одни.

Чтобы атмосфера была очень похожей на реальность, мы взяли с собой своих дочерей, – рассказывает ведущий Александр Педан. – Я – 16-летнюю Леру, а Наташа пришла с 9-летней Кирой. Кому-то из участников это облегчило задачу, ведь дети разряжали обстановку. Элис и Игорю, например, вообще удалось сделать из нас театральный коллектив. Поскольку участники работают аниматорами, для них не было проблемой объединить нас и поставить спектакль.

Эксы-3: участники проекта облили ведущую Нового канала шампанским / пресс-служба Нового канала
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И все бы ничего. Почти лидерство! Но именно эта пара громко и с нецензурной лексикой поссорилась после испытания. Пока девушка плакала, Игорь задумался о том, чтобы покинуть проект.

Хватит! Я полтора года «тону» из-за Элис, – говорит парень. – И не буду больше ничего делать, чтобы спасать эти отношения. Уже устал из-за нее пренебрегать не только испытаниями, но и собственной жизнью.

Эксы-3: участники проекта облили ведущую Нового канала шампанским / пресс-служба Нового канала
Громкий скандал между участниками стал не единственным форс-мажором испытания. На вечеринке у Геворга и Алены пострадала Наталья Ежова. На ее голубое атласное платье вылили шампанское.

Меня еще так никогда не встречали! – признается Наталья. – Я понимаю, что они не нарочно. Отпала ножка стола, которую плохо прикрутили, и все упало на меня. Пыталась поймать, но не получилось. Платье было испорчено.

Третий выпуск реалити «Эксы» смотрите уже сегодня, 28 сентября, в 19:00 на Новом канале!

Напомним, 

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