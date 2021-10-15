Всё для тебя – о чем будет выпуск от 16.10.2021
В субботу, 16 октября, в 10:00 на телеканале «Интер» – новый выпуск проекта «Всё для тебя», герои которого совершают ради любимых удивительные поступки, осуществляют заветные мечты и делают предложение руки и сердца
Герой программы , 26-летний Костя – профессиональный танцор, который во время пандемии переквалифицировался в таргетолога. Парень хочет сделать идеальное предложение своей возлюбленной – 24-летней Алине. Вместе с ведущим Андреем Доманским они придумали для девушки яркое танцевальное шоу.
«Только два влюбленных сердца могут двигаться в ритме, который обязательно сведет их в один волшебный танец длиною в жизнь, – считает ведущий Андрей Доманский. – Если решиться на смелый поступок, в результате можно выиграть главный приз – семейное счастье».