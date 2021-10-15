Всё для тебя – о чем будет выпуск от 16.10.2021

15 октября 2021 14:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Всё для тебя – о чем будет выпуск от 16.10.2021
Всё для тебя – о чем будет выпуск от 16.10.2021
пресс-служба

В субботу, 16 октября, в 10:00 на телеканале «Интер» – новый выпуск проекта «Всё для тебя», герои которого совершают ради любимых удивительные поступки, осуществляют заветные мечты и делают предложение руки и сердца

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По мнению английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, жизнь – это театр. А по версии проекта «Всё для тебя», жизнь – это танец, где от вальса до танго всего один шаг, фламенко же вообще у каждой женщины в крови. Многие считают, что мужчины не танцуют. Но разве это так?

Герой программы , 26-летний Костя – профессиональный танцор, который во время пандемии переквалифицировался в таргетолога. Парень хочет сделать идеальное предложение своей возлюбленной – 24-летней Алине. Вместе с ведущим Андреем Доманским они придумали для девушки яркое танцевальное шоу.

«Только два влюбленных сердца могут двигаться в ритме, который обязательно сведет их в один волшебный танец длиною в жизнь, – считает ведущий Андрей Доманский. – Если решиться на смелый поступок, в результате можно выиграть главный приз – семейное счастье».

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Вот только на пути к счастью героя ждут определенные трудности. Костя уже полтора года не занимается танцами, а на постановку хореографии у него есть всего один день. Справится ли он с волнением? Впечатлит ли любимую своим танцем так, чтобы услышать заветное «да», зрители узнают уже в эту субботу, 16 октября, в 10:00 на «Интере».

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