"Богиня шопинга" в новом сезоне меняет правила: будет горячо!

25 октября состоится премьера нового сезона "Богини шопинга". Сезон получил название "Богиня шопинга. Батлы за патлы", и правила в нем будут совсем другие. TV.ua рассказывает подробности.

Легендарное шоу выходит на экраны уже 9 лет и за это время стало одним из любимых реалити украинский. Зрители обожают "Богиню шопинга" за интересных участников, полезные фэшн-советы и яркий юмор любимых комментаторов.

С 25 октября в новом сезоне "Богиня шопинга. Батлы за патлы" шоу меняет правила. У каждой участницы все также будет 5000 гривен и 4 часа, чтобы купить наряд на определенное событие. Но теперь девушки будут выбирать одежду не себе, а друг другу. И оценку им будут выставлять за образ, собранный для конкурентки.

Напряжение растет, ведь у каждой участницы собственный стиль и взгляды на жизнь и ни одна не желает уступать. Поэтому во время шопинга зрители увидят настоящие батлы.

В новом сезоне за свои взгляды и звания богинь будут батлиться яркая профессиональная модель и фотомодель, которая любит позировать в стиле ню, успешная селф-мейд девушка и участник, считает деньги портят людей. Также в "Богини шопинга. Батлы за патлы" впервые участниками станут мужчины: стильные парни будут доказывать, что именно они - настоящий боги шопинга.

А любимые комментаторы Алексей Дурнев, Евгений Таллер, Настя Дерская, Иван Супрун, Лера Мандзюк, Олег Шевчук - будут вновь радовать яркими подколками и смешными высказываниями.

Как участницам и участникам удастся обуть конкурентов, одев их, и как оценит старания богинь главный фэшн-эксперт Леонид Мартынчик - смотрите в новом сезоне "Богини шопинга. Батлы за патлы" с 25 октября в 17:00 на телеканале ТЕТ!