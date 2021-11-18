Лига Смеха: кто победит в 8 сезоне и станет новым чемпионом шоу

18 ноября 2021 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Лига Смеха: кто победит в 8 сезоне и станет новым чемпионом шоу

9 ноября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится финал юмористического шоу «Лига Смеха» 8 сезон

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Три сильнейшие команды будут соревноваться за кубок и звание чемпиона восьмого сезона шоу Лига Смеха. В финал прошли «СМТ», «В активном поиске» и «Моя провинция». Оценивать юмористов будут звездные тренеры: Маша Ефросинина, Александр Пикалов, Сергей Бабкин, Олеся Жураковская, Станислав Боклан и Владимир Дантес.

В финале зрителей ожидает 4 юмористических конкурса. Первый, всем известный конкурс – полонто. Команды покажут номера вместе со своими звездными тренерами на разные темы, связанные с природными явлениями. Тренеры признаются: за путь в сезоне команды выросли и все свободное время посвящают творчеству.

Это уже 4 или 5 день, как я не сплю. Потому что мы дописываем каждый день с ребятами материал на финал… Уже немного голова идет кругом, все в напряжении, все хотят выиграть и показать качественный материал. Мне кажется, что будет смешно. Все команды отлично выкладываются, - отметил Владимир Дантес, тренер команды «В активном поиске».

Вторым станет музыкальный конкурс, который усилит популярная звезда. Вместе с «Моей провинцией» сыграет Позитив, который встретится с Надей Дорофеевой в очень неожиданном месте через 5 лет после распада «Время и Стекло».

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Народный артист Украины Алексей Вертинский вместе с «СМТ» споет свою любимую песню. Из-за своей сильной занятости у актера была только одна минута на выступление. Однако почему он все время находил причины, чтобы вернуться на сцену – зрители узнают уже в финале шоу.

К команде «В активном поиске» присоединится участник дуэта «ДиО фильмы» Вадим Олейник. Приглашенная звезда станет сюрпризом не только для юмористов, но и для бывшего коллеги по группе Владимира Дантеса.

Третьим конкурсом для лигосмешников станет пародия, в которой они будут шутить о популярных телесериалах, телепрограммах и мультфильмах. Решающим конкурсом, как обычно, будет импровизация под названием мюзикл.

Кто станет новым чемпионом «Лиги Смеха» – зрители узнают 19 ноября в 20:20 на телеканале 1+1.

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