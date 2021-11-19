Холостячка-2: Злате Огневич устроят проверку на хозяйственность и заставят копать картошку
19 ноября в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити «Холостячка».
Где и как проходило детство холостяков? В какой среде они росли и воспитывались? Кто их родители и какие сейчас у мужчин с ними отношения? Все это станет известно в 10 выпуске.
Для меня важно это знакомство, потому что как мужчины относятся к родителям, так же они будут относиться и ко мне, – поделится мнением Холостячка.
С мамой какого мужчины Злате придется карабкаться по скалам и соревноваться не только за место на вершине, но и за место в жизни ее сына?
Мама участника предупредит: «Мне нужна невестка, которая не будет обижать моего сына».
Мама кого из мужчин устроит Холостячке не самую приятную проверку на хозяйственность и заставит копать картошку, пока ее сын отдыхает на диване?
Я сначала подумала, что они шутят, но оказывается – нет, это была не шутка, – отметит Злата.
Напомним,