Холостячка-2: Злате Огневич устроят проверку на хозяйственность и заставят копать картошку

19 ноября 2021 16:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка-2: Злате Огневич устроят проверку на хозяйственность и заставят копать картошку
Певица Злата Огневич
пресс-служба канала СТБ

19 ноября в 19:00 на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити «Холостячка».

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Претендентов на сердце одной из самых красивых и успешных женщин Украины, Златы Огневич, осталось всего четверо. Каждый из мужчин, желая стать избранником Холостячки, готов познакомить ее с дорогими сердцу людьми. Что же узнает Злата от близких Макса, Андрея, Димы и Андрея? 

Где и как проходило детство холостяков? В какой среде они росли и воспитывались? Кто их родители и какие сейчас у мужчин с ними отношения? Все это станет известно в 10 выпуске. 

Для меня важно это знакомство, потому что как мужчины относятся к родителям, так же они будут относиться и ко мне, – поделится мнением Холостячка.

Злата Огневич и Григорий Решетник / пресс-служба канала СТБ
Но не все родные готовы к такой встрече, не все открыты, как Злата. Каждая из семей по-своему удивит, а кто-то даже шокирует Холостячку!

С мамой какого мужчины Злате придется карабкаться по скалам и соревноваться не только за место на вершине, но и за место в жизни ее сына?

Мама участника предупредит: «Мне нужна невестка, которая не будет обижать моего сына».

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Чей брат раскроет истинную причину холостяцкой жизни родственника и выдаст информацию о его завышенных требованиях к женщинам? 

Мама кого из мужчин устроит Холостячке не самую приятную проверку на хозяйственность и заставит копать картошку, пока ее сын отдыхает на диване?

Я сначала подумала, что они шутят, но оказывается – нет, это была не шутка, – отметит Злата.

Певица Злата Огневич / пресс-служба канала СТБ
Чья сестра неожиданно устроит Холостячке откровенный допрос и даже заговорит о подписании брачного контракта, дабы ее родственник, в случае чего, не потерял все свое нажитое богатство? А также – откровение чьей матери заставит Злату отказаться от фаворита за пару шагов до финала? 

Напомним, 

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