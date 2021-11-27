В воскресенье, 28 ноября, в 21:00 на телеканале 2+2 покажут боевик «Веселые каникулы», главную роль в котором исполнил Мел Гибсон.

По сюжету, Гринго украл 4 миллиона долларов и должен понести наказание в мексиканской тюрьме. Теперь его задание – выжить там, где жизнь человека не стоит и пыли.

ТОП-5 интересных фактов о фильме от TV.UA:

1. Съемки боевика проходили в мексиканских городах Матаморос и Веракрус, а также в Сан-Диего (США). Кинематографисты снимали некоторые сцены в тюрьме «Игнасио Альенде» (Мексика), а в массовке снимались реальные заключенные.

Веселые каникулы: ТОП-5 интересных фактов о фильме с Мелом Гибсоном / пресс-служба канала 2+2

2. Идея фильма принадлежит Мелу Гибсону. Он сам написал сценарий, а также взял на себя функции продюсера.

3. Когда героя Мела Гибсона выпускают из тюрьмы, его преследуют киллеры. Одного из них сыграл Уильям Гибсон – сын Мела Гибсона, а другого – Оуэн Данн, племянник главного актера.

Веселые каникулы: ТОП-5 интересных фактов о фильме с Мелом Гибсоном / пресс-служба канала 2+2

4. Во время съемок в Мексике Мел Гибсон узнал, что их статист, пожилой мексиканец, болен раком. Актер помог получить мужчине визу, а затем лично договорился и организовал ему переезд и лечение в Аризоне.

5. В картине есть киноляп: в сцене погони зрители слышат визг шин, но такой визг может быть только на асфальте, а не на грунтовой дороге.

Смотрите фильм «Веселые каникулы» на канале 2+2 в воскресенье, 28 ноября, в 21:00.