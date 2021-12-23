Почему сериал «Девчата», премьера которого на СТБ 29 декабря, должен войти в список обязательного к просмотру.

Вопрос о женской дружбе часто вызывает споры и бурные обсуждения. Существует ли она? Почему же именно история подруг способна вызвать сомнения? Пришло время их развеять и поставить точку. Женская дружба есть! И она полна разных эмоциональных граней: счастья, радости, сопереживания, восторга, эмпатии, сочувствия и понимания.

В связи с этим с большим нетерпением ждем лучших телевизионных подруг, которых вы только можете себе представить. В канун новогодних праздников телеканал СТБ покажет 4-серийную драмеди «Девчата», производства StarLightProduction. 29 декабря в 20:15 включайте СТБ и смотрите сразу все серии. А пока, делимся причинами, почему же этот сериал должен войти в список обязательных к просмотру.

Девчата - почему стоит посмотреть сериал на СТБ / пресс-служба канала СТБ

Захватывающий сюжет

Всем, кто считает, что сериалы и фильмы не могут быть реалистичными, непременно стоит посмотреть «Девчат». Красивый, стильный и такой близкий каждой женщине сериал, в котором речь идет не только о высоких каблуках, но и о грандиозной дружбе трех подруг. Разных по характеру и профессии, их объединяет только одно — желание посвятить время себе. Если дети выросли, а в личной жизни тишина, пора что-то менять. Девушки решают искать свое счастье с помощью современных технологий и регистрируются в приложении для знакомств. А что, ведь у их общей знакомой получилось встретить принца на красной дорогой иномарке. Подруги в недоумении, почему же у них до сих пор так и не сложилась личная жизнь. Развод, плачевный опыт брака и частые неудачные свидания, — все эти неурядицы давно надоели. Однако счастье есть, и оно так близко. Главное — научиться его замечать. «Девчата» помогут зрителям перенестись в легкую атмосферу женской дружбы и расскажут истории, которые так знакомы каждой женщине.

Три разных психологических портрета

Главные героини сериала «Девчата» абсолютно разные. Однако их противоположность черт характера позволяет им дополнять друг друга.

Девчата - почему стоит посмотреть сериал на СТБ / пресс-служба канала СТБ

Наталка Денисенко исполнила роль Катруси. Ее героиня с маской женщины «идущая по жизни смеясь». Этот образ прирос с детства. С ней легко. С ней весело. Женщина-огонь, преодолевающая все препятствия. Между тем, за этой маской Катя прячет все свои невзгоды. Она не хочет, чтобы другие (особенно мужчины) знали, что Катя умеет плакать. Самая сильная черта — это умение находить выход из любых ситуаций. Преодолевает проблемы уловками. Катя — еще та лиса.

Девчата - почему стоит посмотреть сериал на СТБ / пресс-служба канала СТБ

Анна Кузина исполнила роль Виктории. Ее героиня — владелица ресторанчика. Добрая, приветливая ко всем клиентам. Хозяйка заведения, куда хочется возвращаться, как домой. Она логик. Быстро научилась выстраивать свои схемы и приоритеты.

«Это — на дочку, это — за квартиру, это — на новую посуду для ресторана. А то, что осталось, — лучше сэкономить».

Вика хорошо зарабатывает, она давно может позволить себе и дорогую косметику, и одежду самых модных брендов. Но ее мировоззрение остается незыблемым.

Психологически ей давно нужен выдох, ресурс почти на нуле, и Вика подсознательно это ощущает.

Девчата - почему стоит посмотреть сериал на СТБ / пресс-служба канала СТБ

Анастасия Цымбалару исполнила роль Инны. Мужчины видят Инну красивой, стильной, умной женщиной. Самая сильная черта нашей Инны — умение переступить через проблему, мгновенно о ней забыть и идти дальше.

Ошибочное убеждение Инны в начале ее пути: она ничего не стоит и ничего никогда не достигнет. Ей нужно быть «за мужем».

Окружающие видят Инну только женой Виталия. И это, к сожалению, не маска. Так оно и есть.

Самый большой страх Инны — стать для мужа «не такой». С годами этот страх растет. А что, если он ее бросит? Это же равно концу ее жизни. Сама она не выживет…

Девчата - почему стоит посмотреть сериал на СТБ / пресс-служба канала СТБ

Драмеди

Зритель знает, что смех обычно вызывают комедии, а слезы — драмы. Однако есть и промежуточный жанр — драмеди. Он способен вызвать желание и посмеяться вдоволь, и сопереживать героям. Поэтому сериал «Девчата» довольно многогранный. Он раскроет многослойность реальной жизни. И несмотря на любые неурядицы, останется место легкости и шутке. Ведь не секрет, что в стрессовых ситуациях люди могут вести себя странно и смешно. Так и наши главные героини будут оказываться на свиданиях, где в ход пойдут и слезы, и смех.

Не пропустите премьеру драмеди «Девчата» 29 декабря в 20:15 на телеканале СТБ. Смотрите сразу все 4 серии. Окунитесь в предпраздничную атмосферу легкости, беззаботности и любви!