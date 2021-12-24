Снеговик: ТОП-5 фактов о фильме

Эксклюзив 24 декабря 2021 22:08 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Снеговик: ТОП-5 фактов о фильме
Снеговик: ТОП-5 фактов о фильме
пресс-служба канала 2+2

В пятницу, 24 декабря, в 23:20 на телеканале 2+2 покажут художественный фильм «Снеговик».

«Снеговик» – криминальный триллер, снятый шведским кинорежиссёром Томасом Альфредсоном. Главные роли в картине исполнили Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Хлоя Севиньи и Вэл Килмер.

Снеговик: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

Известный детектив Харри Холе должен раскрыть серию убийств, происходящих в Осло. Детектив понимает, что имеет дело с серийным маньяком, который охотится на замужних женщин. Свои преступления убийца совершает во время снегопада. Холе необходимо сложить все части сложного пазла и найти виновного.

ТОП-5 интересных фактов о фильме

  • Изначально фильм режиссировал Мартин Скорсезе, но позже он отказался от этой идеи и остался только в качестве исполнительного продюсера.
  • Ресторан «Шредер», в котором, согласно одноименной книге норвежского автора Ю Несбё, Харри Холе был постоянным клиентом, на самом деле находится в Осло. Большинство сцен снимали именно там.
  • Все фигуры снеговиков в фильме сделали детьми в сотрудничестве с норвежской компанией DesignIce.

Снеговик: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

  • Многие сцены, которые были показаны в трейлере, зрители не увидели в финальной версии.
  • Главный актер Майкл Фассбендер – большой поклонник автора Ю Несбё, но он специально не читал роман «Снеговик» до начала работы над ролью.

Смотрите фильм «Снеговик» 24 декабря в 23:20 на 2+2.

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