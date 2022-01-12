Провинциал – известна дата премьеры детективного сериала на «Интере»

В понедельник, 17 января, в 21:00 – самая неожиданная премьера года на телеканале «Интер»: 24-серийный детектив «Провинциал» производства компании «Киевтелефильм».

В центре сюжета – история участкового полицейского из провинции Николая Семашко. Любознательность, принципиальность в работе и дух авантюризма помогают ему докопаться до сути любого дела. Однако в борьбе за справедливость он сам нередко оказывается под ударом... В главной роли – Алексей Морозов. Также в сериале играют такие известные актеры, как Дмитрий Шевченко, Оскар Кучера, Александр Пашков, Николай Боклан, Александр Наумов, Владимир Горянский и другие. Режиссер – Сергей Щербин.

За дело берется «Провинциал»: на «Интере» – премьера детективного сериала / пресс-служба канала Интер

Николай Семашко – провинциальный участковый, трудолюбивый и сообразительный. После того, как он раскрывает резонансное преступление, его переводят на службу в город. Там новый следователь тоже хорошо себя зарекомендовал – природное чутье помогает ему распутывать сложные преступления. Однако его карьерному росту рады не все. Его невеста Светлана, заручившись поддержкой влиятельного отца, придумывает всевозможные уловки для возвращения любимого в родное село. Новые коллеги тоже мечтают о скорейшем увольнении Николая, ведь его появление в отделе спутало их планы по продвижению по карьерной лестнице. Принципиальный капитан Семашко также стал костью в горле у продажных чиновников – те любыми способами пытаются от него избавиться. В какой-то момент их игры заходят настолько далеко, что Николай оказывается не просто на грани увольнения, а фактически – на скамье подсудимых…

За дело берется «Провинциал»: на «Интере» – премьера детективного сериала / пресс-служба канала Интер

Главного героя сыграл Алексей Морозов. «Мой персонаж – Коля Семашко из деревни Сошняки, такой современный Максим Перепелица, как говорит о нем режиссер, – рассказывает актер. – Прочитав сценарий, я сразу же согласился на эту роль. Мне еще не приходилось играть подобных персонажей. Как правило, в кино я исполнял роли героев, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, героев с какими-то постоянными внутренними переживаниями. А Коля Семашко – очень позитивный и обаятельный молодой человек с невероятной энергетикой. При этом он очень разноплановый. Нельзя сказать, что он исключительно лучезарный человек, не ведающий печали. У него тоже бывают какие-то минуты отчаяния и переживаний... Однако все это преломляется через его внутренний свет и легкость. Он даже трудности преодолевает как-то по-особенному: будто не идет, а порхает по жизни. А еще Николай – настоящий маньяк труда, всего себя отдает работе следователя. Думаю, сериал «Провинциал» заинтересует довольно широкую аудиторию: в нем есть и романтическая линия, и детективная – с массой трюковых сцен».

За дело берется «Провинциал»: на «Интере» – премьера детективного сериала / пресс-служба канала Интер

В каждой серии «Провинциала» расследуется новая детективная история, поэтому в кадре будет много экшена: драки, погони, взрывы, пожары, стрельба. Многие трюки актеры выполняли самостоятельно. «У меня, безусловно, есть спортивная подготовка, – говорит Алексей Морозов. – Я серьезно занимался акробатикой и во время учебы в театральном, и уже когда работал в театре. Но так много, как в «Провинциале», никогда не дрался, не стрелял, не бегал и не кувыркался».

За дело берется «Провинциал»: на «Интере» – премьера детективного сериала / пресс-служба канала Интер

С какими еще трудностями придется столкнуться провинциальному детективу Семашко на новой должности в городе? Сможет ли он в одиночку противостоять и преступникам, и всем тем, кто мечтает избавиться от нового – принципиального и неподкупного следователя? Смотрите в сериале «Провинциал» на телеканале «Интер» – с 17 января с понедельника по четверг в 21:00.