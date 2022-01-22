Кино для отдыха и развлечения: "Царь скорпионов" и "Царь скорпионов – 2. Восхождение воина"

Фантастические пейзажи, захватывающие бои, юмор и звездный актерский состав – все это в приключенческом боевике «Царь скорпионов».

В эту субботу, 22 января, канал НЛО TV покажет сразу две части саги: «Царь скорпионов» в 17:00 и в 18:50 «Царь скорпионов-2. Восхождение воина».

Крутые сражения, накал страстей, красивые тела и хорошая компьютерная графика – в фильме есть всё и даже больше. Режиссёр Чак Рассел вместе с умельцами из Universal Pictures сделал настоящий киношедевр в жанре фентези. Интересный приключенческий фильм «Царь скорпионов» смотрится на одном дыхании, не утратив интерес к себе даже спустя два десятилетия.

Это фильм, который привлекает к себе внимание восточным колоритом. Красивые наряды девушек, красивые покои царей и красивые мужчины-воины. В центре картины главный герой – воин Метаес, которого сыграл известный Дуэйн «Скала» Джонсон – необычайно резв, бесстрашен, силён и быстр. Актер сумел доказать, что он первоклассный боец не только на ринге, но и в фильме.

Царь скорпионов / imdb.com

Сюжет:

«Царь скорпионов» – фильм, который поражает своей зрелищностью и погружает нас в волшебную сказку Древнего Египта. Эта история произошла 5 тыс. лет назад, еще задолго до появления первых пирамид. Злой правитель и могущественный воин Мемнон решил поработить все народы, живущие в пустыне. Со своей многочисленной армией Мемнон выигрывает одно сражение за другим. Удача сопутствует жестокому правителю, ведь в его злодеяниях замешана магия. Побеждать помогают предсказания его провидца. Остались лишь немногие из народов в пустыне, которые еще противостоят власти Мемнона. Они нанимают воина акадца Метаеса. Ему предстоит убить провидца, без которого Мемнон не сможет победить. Оказавшись во вражеском лагере, Метаес обнаруживает, что ясновидец – это красивая молодая девушка Кассандра. Он оставляет ее в живых и берет с собой в пустыню, чтобы выманить Мемнона из его города-крепости Гоморры. Единственное, что теперь может успокоить Метаеса – это смерть Мемнона.

Царь скорпионов / imdb.com

Главные роли сыграли: Дуэйн Джонсон (Метаес, Царь скорпионов), Стивен Брэнд (Мемнон), Майкл Кларк Дункан (Балтазар), Келли Ху (провидица Кассандра), Бернард Хилл (Филос).

Во второй части истории о легендарном Царе скорпионов молодой Метаес видит смерть своего отца, самого великого воина его народа. Всем известно, кто убил его. Годы проходят, и Метаес становится воином – Черным Скорпионом, готовым служить своему царю, человеку, который убил его отца. Как его остановить, если царь владеет черной магией и поддержкой Богини Смерти? Метаес встретится с Минотавром и попадет в Подземный мир, и все ради мести.

Царь скорпионов – 2. Восхождение воина / imdb.com

В одной из сцен Дуэйн Джонсон, лежа на спине, вскакивает на ноги. Режиссер Чак Рассел хотел включить этот эпизод в фильм. Он отметил, что никогда не видел, чтобы мужчина ростом почти два метра смог сделать такой трюк.

Гонорар Дуэйна «Скалы» Джонсона за роль в фильме «Царь скорпионов» в размере 5,5 миллионов долларов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как наивысший гонорар за первую главную роль.

Фильм «Царь скорпионов» является приквелом и спин-оффом фильма «Мумия возвращается» (2001).

Царь скорпионов – 2. Восхождение воина / imdb.com

Вторая часть саги о наемнике-убийце Метаесе – приквел фильма «Царь скорпионов».

Режиссером фильма «Царь скорпионов –2. Восхождение воина» стал Рассел Малкэй. А роль воина Метаеса сыграл актер Майкл Копон.

Смотрите фильм «Царь скорпионов» в субботу, 22 января, в 17:00 и «Царь скорпионов – 2. Восхождение воина» в 18:50 на канале НЛО TV.