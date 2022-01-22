Кино для отдыха и развлечения: "Царь скорпионов" и "Царь скорпионов – 2. Восхождение воина"

Эксклюзив 22 января 2022 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Кино для отдыха и развлечения:
Кино для отдыха и развлечения: "Царь скорпионов" и "Царь скорпионов – 2. Восхождение воина"
imdb.com

Фантастические пейзажи, захватывающие бои, юмор и звездный актерский состав – все это в приключенческом боевике «Царь скорпионов».

Читайте такжеЧужой: ТОП-5 фактов о фильме
В эту субботу, 22 января, канал НЛО TV покажет сразу две части саги: «Царь скорпионов» в 17:00 и в 18:50 «Царь скорпионов-2. Восхождение воина».

Крутые сражения, накал страстей, красивые тела и хорошая компьютерная графика – в фильме есть всё и даже больше. Режиссёр Чак Рассел вместе с умельцами из Universal Pictures сделал настоящий киношедевр в жанре фентези. Интересный приключенческий фильм «Царь скорпионов» смотрится на одном дыхании, не утратив интерес к себе даже спустя два десятилетия.

Это фильм, который привлекает к себе внимание восточным колоритом. Красивые наряды девушек, красивые покои царей и красивые мужчины-воины. В центре картины главный герой – воин Метаес, которого сыграл известный Дуэйн «Скала» Джонсон – необычайно резв, бесстрашен, силён и быстр. Актер сумел доказать, что он первоклассный боец не только на ринге, но и в фильме.

Царь скорпионов / imdb.com

Сюжет:

«Царь скорпионов» – фильм, который поражает своей зрелищностью и погружает нас в волшебную сказку Древнего Египта. Эта история произошла 5 тыс. лет назад, еще задолго до появления первых пирамид. Злой правитель и могущественный воин Мемнон решил поработить все народы, живущие в пустыне. Со своей многочисленной армией Мемнон выигрывает одно сражение за другим. Удача сопутствует жестокому правителю, ведь в его злодеяниях замешана магия. Побеждать помогают предсказания его провидца. Остались лишь немногие из народов в пустыне, которые еще противостоят власти Мемнона. Они нанимают воина акадца Метаеса. Ему предстоит убить провидца, без которого Мемнон не сможет победить. Оказавшись во вражеском лагере, Метаес обнаруживает, что ясновидец – это красивая молодая девушка Кассандра. Он оставляет ее в живых и берет с собой в пустыню, чтобы выманить Мемнона из его города-крепости Гоморры. Единственное, что теперь может успокоить Метаеса – это смерть Мемнона.

Царь скорпионов / imdb.com

Главные роли сыграли: Дуэйн Джонсон (Метаес, Царь скорпионов), Стивен Брэнд (Мемнон), Майкл Кларк Дункан (Балтазар), Келли Ху (провидица Кассандра), Бернард Хилл (Филос).

Во второй части истории о легендарном Царе скорпионов молодой Метаес видит смерть своего отца, самого великого воина его народа. Всем известно, кто убил его. Годы проходят, и Метаес становится воином – Черным Скорпионом, готовым служить своему царю, человеку, который убил его отца. Как его остановить, если царь владеет черной магией и поддержкой Богини Смерти? Метаес встретится с Минотавром и попадет в Подземный мир, и все ради мести.

Царь скорпионов – 2. Восхождение воина / imdb.com

Читайте такжеМастерШеф. Битва сезонов: биография 20-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
Интересные факты:

В одной из сцен Дуэйн Джонсон, лежа на спине, вскакивает на ноги. Режиссер Чак Рассел хотел включить этот эпизод в фильм. Он отметил, что никогда не видел, чтобы мужчина ростом почти два метра смог сделать такой трюк.

Гонорар Дуэйна «Скалы» Джонсона за роль в фильме «Царь скорпионов» в размере 5,5 миллионов долларов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как наивысший гонорар за первую главную роль.

Фильм «Царь скорпионов» является приквелом и спин-оффом фильма «Мумия возвращается» (2001).

Царь скорпионов – 2. Восхождение воина / imdb.com

Вторая часть саги о наемнике-убийце Метаесе – приквел фильма «Царь скорпионов».

Режиссером фильма «Царь скорпионов –2. Восхождение воина» стал Рассел Малкэй. А роль воина Метаеса сыграл актер Майкл Копон.

Смотрите фильм «Царь скорпионов» в субботу, 22 января, в 17:00 и «Царь скорпионов – 2. Восхождение воина» в 18:50 на канале НЛО TV.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

НЛО TV кино фильм что посмотреть на ТВ в выходные эксклюзив Что смотреть по ТВ рецензии Царь скорпионов

Материалы по теме

Чужой: ТОП-5 фактов о фильме
Анонсы на ТВ

Чужой: ТОП-5 фактов о фильмеЭксклюзив
Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Жена Дмитрия Танковича восхитила фигурой в купальнике во время отдыха на Сейшелах - фото
Новости

Жена Дмитрия Танковича восхитила фигурой в купальнике во время отдыха на Сейшелах - фото
Евровидение-2022: Сергей Притула рассказал, станет ли он ведущим Нацотбора
Новости

Евровидение-2022: Сергей Притула рассказал, станет ли он ведущим Нацотбора

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK