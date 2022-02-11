Сериал Друзья: 5 романтических эпизодов

Романтика, любовь, признания в любви и конечно же поцелуи. Главные атрибуты праздника всех влюбленных.

#1: Видео с выпускного (Сезон 2, серия 14)

В канун Дня Святого Валентина мы вспомним самые романтические и трогательные сцены из любимого сериала «Друзья» , который можно посмотреть на телеканале НЛО TV. Главные герои и их истории любви вновь заставят ваши сердца биться быстрее, даже спустя почти два десятилетия.

Этот эпизод является «точкой отсчета» в отношениях Рейчел и Росса, за историей любви которых следил весь мир. В этой серии герои смотрят видеозапись, сделанную отцом Моники в день ее выпускного бала, после просмотра которой Рейчел узнает, что Росс был влюблен в нее еще со школы и это откровение становится началом долгих и непростых отношений героев.

5 романтических эпизодов в сериале "Друзья" / пресс-служба канала НЛО TV

#2: Первый поцелуй Рэйчел и Росса (2 сезон, 7 эпизод)

Очень трогательный момент из сериала «Друзья» – первый поцелуй Росса и Рэйчел. И вот, как все произошло: Росс уже встречается с Джули…Рейчел узнает, что они собираются завести кота. Она расстроена и после допитого бокала, звонит Россу и оставляет голосовое сообщение, в котором она признается в своих чувствах к нему. Он приезжает к ней в кафе, ребята сначала говорят на повышенных тонах, ссорятся, а потом страстно целуются.

5 романтических эпизодов в сериале "Друзья" / пресс-служба канала НЛО TV

#3: Любовь на Барбадосе (10 сезон, 1 эпизод)

Очень забавный и не менее романтический момент. Когда друзья поехали на совместный отдых на Барбадос. Находясь в гостинице, Моника, Чендлер и Фиби, понимают, насколько большая слышимость сквозь стены. А в этот момент в соседнем номере – Джоуи и Рэйчел. И конечно же Моника с Чендлером уже стоят и прислушиваются, как пара страстно целуется. И самое забавное, что в другом номере еще одна сладкая парочка – Чарли и Росс. И Фиби не упускает возможности подслушать и их... Согласитесь, ведь это так романтично.

5 романтических эпизодов в сериале "Друзья" / пресс-служба канала НЛО TV

#4: Индейка на День благодарения (5 сезон, 8 эпизод)

Рэйчел вспоминает историю, когда она была молодой и не такой красивой как сейчас. Тогда Чендлер называл Монику толстухой, а на следующий год Моника похудела и решила отомстить другу Росса. В итоге месть Моники выходит из-под контроля и случайно… Чендлер лишается пальца на ноге. Когда он теперь узнает, из-за чего пострадал в тот День благодарения, то обижается на Монику из-за произошедшего. Мон приходит к Чендлеру и хочет развеселить, у нее на голове большая индейка, и она танцует. В этот момент Чендлер называет ее «прелестью» и первый раз говорит, что любит ее.

5 романтических эпизодов в сериале "Друзья" / пресс-служба канала НЛО TV

#5: Моника делает предложение Чендлеру (6 сезон, 25 эпизод)

Чендлер наконец-то решается сделать предложение Монике, все идет не по плану: в ресторане влюбленные встречают Ричарда, бывшего парня Моники. Тогда Чендлер выбирает другую тактику: отрицание брака, это очень расстраивает Монику. Но с помощью друзей Моника придумывает план. Чендлер думает, что его возлюбленная уехала из города, а она организовывает для него романтический вечер, зажигает свечи. Когда он приходит, Мон предлагает Чендлеру стать ее мужем.