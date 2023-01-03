«Мої думки тихі» замість «Іронії долі»: у святковий період в ефірі національного телемарафону йтиме українська комедія

3 января 2023 12:23 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Мої думки тихі» замість «Іронії долі»: у святковий період в ефірі національного телемарафону йтиме українська комедія
«Мої думки тихі» замість «Іронії долі»: у святковий період в ефірі національного телемарафону йтиме українська комедія
Arthouse Traffic

Стрічка режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» входить у двадцятку лідерів рейтингу «100 найкращих фільмів в історії українського кіно».

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5 січня о 21:00 в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» покажуть українську комедію «Мої думки тихі». Свого часу вихід фільму у кінотеатрах став глядацькою подією: він протримався у прокаті сім тижнів і виходив на великі екрани повторно.

Картина розповідає про молодого звукорежисера-фрілансера Вадима, який, зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити «незручну Україну» та вирушити в «привабливу Канаду». Подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головною супутницею в новій роботі стає найменш підходяща для цього людина – мама Вадима.

«Щоразу на зимові свята ми робимо приємні новорічні ритуали щось традиційно родинне, що нагадує щасливі часи дитинства. І на телебаченні ми шукаємо кіно відповідного настрою про родинні цінності, кохання… про шось важливе. Цьогоріч я шукатиму на новорічному телебаченні ті ж цінності у чомусь нашому, українському. Без радянської ностальгії. І Україна має таке кіно. 

«Мої думки тихі», які покажуть у святковий період у телемарафоні, це кіно про родину, стосунки близьких людей, маленьке новорічне диво і, головне, про нас самих. Ми всі зможемо посміятись і поплакати, не забуваючи, хто ми є насправді. Подивіться фільм усією сім’єю замість радянської ностальгії, замість «Іронії долі». Було би чудово, якби це стало нашою новою новорічною традицією», – коментує продюсер фільму Дмитро Суханов.

«Мої думки тихі» – повнометражний дебют Антоніо Лукіча. Вперше фільм було показано в 2019 році в секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де «Мої думки тихі» удостоїлись Спеціальної премії журі. Українська прем’єра відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі, де робота Лукіча отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). Також режисер отримав нагороду Національної премії кінокритиків «Кіноколо» в категорії «Відкриття року», яка відзначає автора найкращого повнометражного дебюту, а Ірма Вітовська була нагороджена за найкращу жіночу роль. Картина посідає 20-ту сходинку у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, створеному Довженко-Центром.

Комедію «Мої думки тихі» покажуть в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» в четвер, 5 січня, о 21:00.

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фільми Мої думки тихі українське кіно

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