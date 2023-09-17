Як вийти з любовного трикутника у серіалі «Один обман на двох»

Цієї неділі, 17 вересня о 18:00 не пропустіть одразу 4 серії про історію кохання, що не згасло навіть через багаторічну розлуку у серіалі «Один обман на двох» на СТБ.

За сюжетом Варвара живе в Києві і працює організатором весіль. Її клієнти – заможні люди з непростими запитами. Варя звикла до того, що кожен робочий день кидає їй виклик. Вона щиро любить справу, якою займається. Але організувавши величезну кількість чужих весіль, Варя так і не спромоглася завести власну сім’ю, а згодом і взагалі стала думати, що їй це просто не потрібно.

Одного дня за завданням начальника Варя повинна поїхати у Дніпро, де має відкрити філію агентства і швидко набрати команду фахівців, щоб організувати весілля доньки впливового бізнесмена. Несподівано героїня знаходить в інтернеті резюме Влада, з яким зустрічалася багато років тому. Хлопець встиг реалізувати кілька цікавих проєктів, тому Варя вирішує взяти на роботу саме його.

Колишні стають відмінною командою. Влад одружений, і вони з дружиною вже замислюються про дитину. Але що як старі почуття досі не померли? Чи є вихід з цього любовного трикутника?

Нагадаємо, серіалів на СТБ у новому сезоні стало більше і тепер канал транслює їх не тільки по будням о 20:00, але також о 22:00 та у неділю о 18:00.