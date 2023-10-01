СТБ покаже мелодраму, де зіграла донька Лілії Ребрик

Цієї неділі о 18:00 на СТБ відбудеться показ 4-серійної мелодрами «Формула щастя», головні ролі у якій зіграли Марк Дробот, Зоряна Марченко, Влад Никитюк, а також донька ведучої Лілії Ребрик – Діана Дика.

За сюжетом головна героїня Інна була закохана у хорошого хлопця, що став у подальшому офіцером поліції, але вирішила вийти заміж не за нього, а за успішного менеджера Дениса Демидова. З ним вона, здавалося, була щаслива: мирне життя в затишній квартирі, дбайливий чоловік і красуня-донечка. Але одного разу з'ясувалося, що близька людина може здійснити жахливий вчинок.

Якось на темній дорозі Денис збиває на смерть п'яного чоловіка. Він приховує від усіх цю подію, проте за кілька днів сам гине за загадкових обставин. Інна вирішує самостійно з'ясувати всі подробиці смерті чоловіка. Але невдовзі жінка зіштовхується з новими випробуваннями.

Саме її слідчі підозрюють у загибелі коханого. Інна розуміє, що може втратити все, у тому числі найдорожче – свою дитину. Чи захоче її колишній коханий, талановитий і чесний детектив з’ясувати правду, побачимо у неділю, 1 жовтня, о 18:00 в ефірі серіалу «Формула щастя» на СТБ.