СТБ покаже мелодраму, де зіграла донька Лілії Ребрик
Цієї неділі о 18:00 на СТБ відбудеться показ 4-серійної мелодрами «Формула щастя», головні ролі у якій зіграли Марк Дробот, Зоряна Марченко, Влад Никитюк, а також донька ведучої Лілії Ребрик – Діана Дика.
Якось на темній дорозі Денис збиває на смерть п'яного чоловіка. Він приховує від усіх цю подію, проте за кілька днів сам гине за загадкових обставин. Інна вирішує самостійно з'ясувати всі подробиці смерті чоловіка. Але невдовзі жінка зіштовхується з новими випробуваннями.
Саме її слідчі підозрюють у загибелі коханого. Інна розуміє, що може втратити все, у тому числі найдорожче – свою дитину. Чи захоче її колишній коханий, талановитий і чесний детектив з’ясувати правду, побачимо у неділю, 1 жовтня, о 18:00 в ефірі серіалу «Формула щастя» на СТБ.