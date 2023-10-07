«Тільки скажи»: СТБ покаже мелодраму про любовний трикутник

Цієї неділі о 18:00 не пропустіть 4-серійну мелодраму «Тільки скажи» на телеканалі СТБ.

Головна героїня серіалу Рита насолоджується спокійним життям і не підозрює, що зовсім скоро опиниться в центрі любовного трикутника…

Під час навчання в університеті юна студентка Маргарита Курбатова по вуха закохується у свого одруженого викладача Марка. Чоловік вдвічі старший за неї, але юну та наївну студентку це зовсім не бентежить. Марк обіцяє Риті золоті гори та вічне кохання, а також дає слово незабаром розлучитися, і наївна дівчина вірить йому.

Однак незабаром їй доведеться розчаруватися в коханому: коли Рита дізнається, що вагітна, Марк просить її зробити аборт, адже кидати впливову дружину він не збирається. Маргарита вирішує залишити дитину, і на світ з’являється її син Єгор. Аби якнайшвидше забути про зраду коханої людини, Маргарита Курбатова з головою поринає в роботу та твердо вирішує залишатися самотньою та не шукати собі другу половинку. Усю свою любов і турботу жінка дарує сину Єгору та своїй мамі. Через 12 років Єгор виростає дуже розумним і талановитим хлопцем, але йому ніяк не вдається знайти справжніх друзів. Однак життя хлопчика кардинально змінюється. За щасливим збігом обставин він знайомиться з режисером Погодіним, який вже давно шукає маленького актора для свого серіалу «Скажи тільки слово». Супроводжуючи сина на знімальний майданчик, Маргарита знайомиться із зіркою серіалів – актором Антоном Полянським.

Героїня закохується в молодого красеня. Але не все так гладко: в Антона є дівчина Ольга, на якій він зовсім скоро має одружитися. Ще більш неочікуваною для Рити стає поява Марка. Чоловік пропонує відновити стосунки, клянеться, що усвідомив свої помилки і хоче познайомитися з сином Єгором.

Що обере Маргарита: старий роман чи нову любов, побачимо вже у неділю о 18:00 на СТБ.

У ролях: Ольга Грішина, Сергій Деньга, Валентин Томусяк, Ганна Саліванчук, Віктор Андрієнко та інші.