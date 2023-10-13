Коханка у спадок на СТБ: історія про наслідки сімейних таємниць

Цієї неділі о 18:00 в ефірі СТБ вийде одразу 4 серії мелодрами «Коханка у спадок».

Головна героїня серіалу – Тетяна. Вона одружена з відомим бізнесменом Олегом, з яким живе у сучасному котеджному селищі та з оптимізмом дивиться у майбутнє. Таня намагається створювати затишок у будинку, готує сніданки та збирає речі чоловіка у відрядження, але той все частіше снідає дорогою на роботу та регулярно відсутній вдома. У товаристві друзів вони здаються ідеальною парою, але насправді всі близькі знають, у чому проблема сім’ї Краснових. У Тані та Олега генетична несумісність, тому вони не можуть мати спільних дітей. Незважаючи на це, подружжя не розлучається, хоча й помітно охололо одне до одного. Таня відчайдушно намагається підтримувати тліючий вогник кохання. Вона хоче проводити більше часу із чоловіком і, можливо, всиновити дитину. Але у Олега завжди немає часу для дружини. Коли чоловік вкотре заявив, що їде у відрядження, але навіть не взяв із собою валізу, у голову Тані закралася підозра, що чоловік її розлюбив і знайшов собі іншу.

Одного разу трапляється трагедія: чоловік гине за загадкових обставин. Його брат намагається переконати поліцію і скорботну вдову, що її чоловік навмисне зістрибнув з даху хмарочоса.

Не встигла нещасна оговтатися від смерті чоловіка, як у двері будинку знову зателефонували. Вагітна дівчина з валізою зайшла до будинку покійного Олега, наче господарка, і оголосила себе... його дружиною! І вона теж претендує на спадок чоловіка.

А пізніше ще виявляється, що Олег взяв у борг велику суму грошей, яку так і не повернув, тож тепер у Тетяни намагаються забрати і будинок.

Як з усіма цими проблемами розбереться Тетяна, побачимо вже цієї неділі о 18:00 в ефірі мелодрами «Коханка у спадок» на каналі СТБ.

У ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемій Єгоров, Катерина Вайвала, Володимир Лілицький та ін.