Коханка у спадок на СТБ: історія про наслідки сімейних таємниць

13 жовтня 2023 20:48 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Коханка у спадок на СТБ: історія про наслідки сімейних таємниць
Коханка у спадок на СТБ: історія про наслідки сімейних таємниць
Пресслужба каналу СТБ

Цієї неділі о 18:00 в ефірі СТБ вийде одразу 4 серії мелодрами «Коханка у спадок».

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, яким було перше враження її мами від Богдана Шелудяка
Головна героїня серіалу – Тетяна. Вона одружена з відомим бізнесменом Олегом, з яким живе у сучасному котеджному селищі та з оптимізмом дивиться у майбутнє. Таня намагається створювати затишок у будинку, готує сніданки та збирає речі чоловіка у відрядження, але той все частіше снідає дорогою на роботу та регулярно відсутній вдома. У товаристві друзів вони здаються ідеальною парою, але насправді всі близькі знають, у чому проблема сім’ї Краснових. У Тані та Олега генетична несумісність, тому вони не можуть мати спільних дітей. Незважаючи на це, подружжя не розлучається, хоча й помітно охололо одне до одного. Таня відчайдушно намагається підтримувати тліючий вогник кохання. Вона хоче проводити більше часу із чоловіком і, можливо, всиновити дитину. Але у Олега завжди немає часу для дружини. Коли чоловік вкотре заявив, що їде у відрядження, але навіть не взяв із собою валізу, у голову Тані закралася підозра, що чоловік її розлюбив і знайшов собі іншу.

Одного разу трапляється трагедія: чоловік гине за загадкових обставин. Його брат намагається переконати поліцію і скорботну вдову, що її чоловік навмисне зістрибнув з даху хмарочоса.

Не встигла нещасна оговтатися від смерті чоловіка, як у двері будинку знову зателефонували. Вагітна дівчина з валізою зайшла до будинку покійного Олега, наче господарка, і оголосила себе... його дружиною! І вона теж претендує на спадок чоловіка.

А пізніше ще виявляється, що Олег взяв у борг велику суму грошей, яку так і не повернув, тож тепер у Тетяни намагаються забрати і будинок.

Як з усіма цими проблемами розбереться Тетяна, побачимо вже цієї неділі о 18:00 в ефірі мелодрами «Коханка у спадок» на каналі СТБ.

У ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемій Єгоров, Катерина Вайвала, Володимир Лілицький та ін.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ серіали Коханка у спадок

Матеріали на тему

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)
Телешоу

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)
Телешоу

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 24.09.2023)
Телешоу

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 24.09.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)
Телешоу

МастерШеф 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Голос країни 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 08.10.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 08.10.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 07.10.2023

МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 07.10.2023

Популярне відео

Голос країни 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 08.10.2023)

Голос країни 13 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 08.10.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 24.09.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 24.09.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK