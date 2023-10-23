Слід: прем'єрні серії детективного серіалу стартують на СТБ вже сьогодні

23 жовтня 2023 10:53 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Слід: прем'єрні серії детективного серіалу стартують на СТБ вже сьогодні
Серіал Слід
Пресслужба каналу СТБ

Улюблений детективний серіал «Слід» повертається на екрани з новими розслідуваннями. І вже сьогодні о 20:00 в ефірі СТБ особлива слідча агенція ОСА знов візьметься за розкриття найрезонансніших злочинів.

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На початку нового сезону керівниця агенції Ольга Косач перебуває у відрядженні за кордоном – вона увійшла до складу міжнародної групи слідчих та криміналістів, які розслідують воєнні злочини росії проти України. А судмедекспертка Марія Небесна народжує другу дитину, але виходить з декрету через місяць після пологів. З першого робочого дня Небесної і починається новий сезон серіалу.

Також у сезоні будуть присутні улюблені слідчі-оперативники: майори Тарас Римар і Ярослав Гайворон, заступник Косач – суворий і неприступний Віктор Шаблій, капітани Катерина Червона, Влада Берізка і Анатолій Дмитренко. Незмінною залишається і трійка експертів-криміналістів: Альбіна Панчук, Андрій Броменко і Станіслав Шугаєв.

Серіал Слід / Пресслужба каналу СТБ

У першій серії сезону пікап-тренера Максима Воронова знаходять мертвим у власній машині. З першого погляду все вказує на самогубство. Та слідчі з’ясовують, що перед смертю Воронова знешкодили електрошокером, а потім отруїли чадним газом з машини. Вони також  дізнаються, що за життя, завдяки унікальній методиці, всі учні Воронова користувались успіхом у жінок. А тому під підозрою – жінки, чоловіки яких навчалися у цього тренера. Чи вдасться слідчим розкрити цю справу, побачимо вже сьогодні о 20:00 в ефірі детективного серіалу «Слід» на СТБ. 

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олександр Боднар, Альбіна Перерва, Олексій Суровцев, Владислав Фуківський, Олег Венгер, Ілля Пономаренко та інші.

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