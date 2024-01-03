Неземне кохання, справжня дружба та непримиренна боротьба: кращі світові та українські фільми на ТЕТ

3 січня 2024 14:40 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Неземне кохання, справжня дружба та непримиренна боротьба: кращі світові та українські фільми на ТЕТ
Неземне кохання, справжня дружба та непримиренна боротьба: кращі світові та українські фільми на ТЕТ

У перший тиждень нового року глядачів телеканалу ТЕТ накриє хвилею романтики, фантастики, гумору та пригод із улюбленими кінострічками на телеканалі ТЕТ.

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У середу, 3 січня, о 12:00 на ТЕТ покажуть українську кінокомедію «Все буде ОК». Новорічну казку для дорослих, яка на прикладі головної героїні Лізи вчить не опускати руки та вірити в дива й добро навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Замість заробітків у Польщі вона опиняється в передноворічному гірськолижному курорті Буковель​ без грошей та речей. У Карпатах із дівчиною трапляються несподіванки, курйози й новорічні дива. Саме там Ліза неочікувано знаходить кохання і справжню дружбу.

Вечір середи підхопить сувора, чемна і красива нянечка Мері Поппінс із британського мюзиклу «Мері Поппінс повертається». Через 20 років після подій першого фільму леді Досконалість з’явиться на порозі дому своїх колишніх вихованців і допоможе родині Бенкс знову віднайти радість і сімейне щастя. Не пропустіть цю чарівну пригоду о 19:00.

У четвер, 4 січня, настроєм заряджатимуть українські селебрітіз Оля Полякова та Дзідзьо в комедії «Зірки за обміном». Непримиренні суперники на сцені, зірки шоу-бізнесу Поля Молякова та Фома Михайловський несподіваним чином опиняться в тілах одне одного та спробують повернути свої життя назад, але задля цього кожному з них доведеться розв’язати сімейні та романтичні проблеми одне одного. Чи під силу це двом норовливим особистостям, дивіться 4 січня о 12:00 на телеканалі ТЕТ.

Для всіх любителів романтики та пригод 4 січня о 21:05 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ комедії «Одного разу в Римі». Це історія білявки Бетті, що нагадує казку про Попелюшку на сучасний лад. Чим обернеться для неї авантюра з легендарним фонтаном кохання, куди туристи з усього світу кидають монетки з бажанням знайти свою другу половинку, дивіться вже в четвер.

У п’ятницю на ТЕТ порція гумору, фантастики та пригод. З 9:00 до 16:10 переглядайте одразу п’ять частин фільму «Бетховен» про справжню дружбу, вірність і моральні цінності. А з 18:00 робіть стрибок у часі разом з Марті Макфлаєм у культовій американській трилогії «Назад у майбутнє».

У суботу, 6 січня, о 19:10 вмикайте чудовий сімейний фільм «Двоє: Я та моя тінь», в якому зіграли близнючки Олсен. Історія про раптову зустріч схожих як дві краплі води дівчат не залишить нікого байдужим, а кінострічка «Підняти перископ» з приголомшливими акторами та смішним сюжетом змусить посміятися як вперше о 21:00.

У неділю, 7 січня, на глядачів телеканалу ТЕТ чекатиме незрівнянна Анджеліна Джолі у фільмі «Чаклунка» та його продовженні «Чаклунка: Повелителька темряви» о 12:00 та 14:00. Дивіться, як темна фея Малефісента та майбутня королева Аврора  намагаються налагодити свої непрості стосунки, аби захистити землю, яку вони обидві люблять. Після цього, о 16:30, насолоджуйтеся фантастичною грою ще однієї голлівудської акторки Міли Йовович у кращій фантастичній комедії всіх часів «П'ятий елемент». Закохуйтеся в культові кінохіти усією сім’єю на телеканалі ТЕТ.

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