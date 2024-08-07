Серіал «Кава з кардамоном» отримав продовження: розпочалися зйомки другого сезону костюмованої драми

7 серпня 2024 20:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Серіал «Кава з кардамоном» отримав продовження: розпочалися зйомки другого сезону костюмованої драми
Серіал «Кава з кардамоном. Сила землі»
Пресслужба каналу СТБ

Телеканал СТБ і Solar Media Entertainment розпочали роботу над виробництвом другого сезону костюмованої драми «Кава з кардамоном».

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Продовження однієї з найочікуваніших глядачами історії кохання отримало символічну назву «Сила землі». У головних ролях Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський та Олександр Кобзар. Прем'єра в ефірі СТБ запланована на 2025 рік.

Історія забороненого кохання молодої Анни, відображена в першому сезоні «Кави з кардамоном», була знята за мотивами роману української письменниці Наталії Гурницької «Мелодія кави у тональності кардамону». Це історія про заборонене кохання молодої українки і польського шляхтича, події якої відбуваються у Львові XIX століття.

«Кава з кардамоном. Сила землі» не є екранізацією наступної книги Наталії Гурницької. Це оригінальне бачення творчою командою серіалу можливого розвитку подій, відображених у першій частині «Кави з кардамоном», погляд творчої команди на нову сторінку життя Анни. Тема другого сезону – боротьба за свою землю, за сім’ю, свою честь та свободу. За свій дім, як місце, де ти відчуваєш себе щасливим.

Наша «Кава з кардамоном» підкорила серця не тільки українських глядачів. І ми знаємо, як сильно наші глядачі чекали на продовження. Другий сезон поєднує у собі такі важливі теми, як цінність власної землі, материнської любові та рішення, які обираються серцем, попри всі труднощі. Але головною темою історії Анни було і залишається кохання, заради якого вона готова пройти нелегкий шлях, – коментує генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк.

Зйомки серіалу «Кава з кардамоном. Сила землі» / Пресслужба каналу СТБ

Виробництвом серіалу займається повністю українська команда. До написання сценарію долучилися Сергій Коротун, Ірина Громозда та Катерина Маєвська. Творці зазначають, що «Кава з кардамоном. Сила землі» буде зрозумілою навіть тим глядачам, хто не дивився першу частину, адже є зовсім новою сюжетною лінією. А за рівнем драматизму подій не поступиться найкращим історіям кохання світового кінематографу.

Довідка:

Авторці романів було повідомлено про рішення команди розпочати виробництво серіалу, який стане продовженням фільму «Кава з кардамоном». На превеликий жаль, домовитися про спільну роботу над наступним телевізійним сезоном сторонам не вдалося.

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