Загублений світ: у новому сезоні проєкту – екстремальне виживання в океані та загадки цивілізацій

15 лютого 2025 14:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Загублений світ: у новому сезоні проєкту – екстремальне виживання в океані та загадки цивілізацій
Ведучі проєкту «Загублений світ» Максим Сухенко та Геннадій Попенко
пресслужба каналу 2+2

17 лютого на телеканалі 2+2 стартує новий сезон інформаційно-пізнавального проєкту «Загублений світ». Чим дивуватиме проєкт в новому сезоні?

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Щопонеділка о 17.15 на телеканалі 2+2 ведучі Максим Сухенко та Геннадій Попенко занурюватимуть глядачів у захопливі історії, неймовірні відкриття та таємниці, які формують наш світ.

У нових випусках глядачі дізнаються, як афонські монахи відмовилися від московських грошей і що насправді означає Томос для України. Також ведучі розкажуть про сучасні тренди туризму та нові космічні можливості для мандрівників. Фахівці з екстремального туризму дадуть поради, як вижити у відкритому океані без зв’язку та провізії.

Над новими випусками працює велика команда, яка готує нові неймовірні історії. Попри все, у світі все ще багато незвіданого. Він продовжує дивувати, а ми продовжуємо розповідати про це глядачам 2+2. До прикладу, глибини Індійського океану досі залишаються не до кінця вивченими. Саме тут знаходиться Зона Немо – найвіддаленіша точка океану, де найближчі люди – астронавти на орбіті! Потрапити у відкритий океан без зв’язку та провізії – справжній жах для мандрівників. Ми розповімо історію рибалок, які опинилися в такій пастці, та дивом вижили у відкритому морі, – заінтригував продюсер та ведучий програми «Загублений світ» Максим Сухенко.

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Ведучі досліджуватимуть межі людських можливостей, розкриють таємниці Гранд Каньйону, сліди давніх цивілізацій та розкажуть унікальну історію  рейсу 243 і літак, політ якого назавжди змінив світову авіацію.

А ще у випусках – історії сучасних шеф-кухарів, які відроджують вражаючу українську кухню та популяризують її у світі. Дослідження про те, як тоталітарній імперії вдалося виростити «радянську людину», яка ностальгує за підробками справжньої їжі та ладна їсти млинці з лопати.

У новому сезоні ми розкажемо про світові загадки та таємниці, містичні явища, які не може пояснити наука. Я коли приїздив у підрозділи до хлопців на передову, захожу в сільську хату, а там по 2+2 йде «Загублений світ». Хлопці кажуть, що з задоволенням дивляться наші випуски, відкриваючи для себе щось нове та цікаве, – розповів ведучий Геннадій Попенко, який під час відновлення після травми та операції, продовжує працювати над проєктом і волонтерити.

Тож не пропустіть нові випуски «Загубленого світу» на 2+2. Дивіться щопонеділка о 17.15 та відкривайте незвідане!
 

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2+2 анонс Максим Сухенко Геннадій Попенко Загублений світ

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