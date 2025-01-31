Навчіться розпізнавати брехню: канал «Дім» запускає шоу «Обман»

31 січня 2025 14:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Навчіться розпізнавати брехню: канал «Дім» запускає шоу «Обман»
Навчіться розпізнавати брехню: канал «Дім» запускає шоу «Обман»
Пресслужба

1 лютого на каналі українського іномовлення «Дім» відбудеться прем’єра першого випуску пізнавальної гри «Обман».

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Програма створена для того, щоб навчити глядачів розрізняти правду й брехню у повсякденному житті, інформаційному просторі та навіть у стосунках. Експерти програми допоможуть зрозуміти механізми обману та способи його виявлення.

Для боротьби з брехнею людство вигадало поліграф і еліксири правди, у найкращих університетах світу готують фахівців з виявлення брехні, але здолати її поки що не виходить. Стосунки, гроші, хвороби, робочі навички – найпопулярніші теми для обману в усьому світі. Але сьогодні, під час війни, проблема брехні вийшла в Україні далеко за межі побутових тем. Соціальні мережі переповнені фейковою інформацією, а від розуміння, де обман, а де правда – може залежати наше життя. 

Цей проєкт є вкрай актуальним зараз. Він не лише про обман у побутовому житті – під час спілкування із незнайомцями, на роботі, на побаченнях і таке інше. Перш за все, він про медіаграмотність, яка зараз потрібна всім, незалежно від віку, статі чи сфери зайнятості. Майже кожна людина щохвилини читає новини у телеграм-каналах чи гортає стрічку у соцмережах. І скрізь є великий відсоток неправдивої інформації, яка комусь вигідна, якою маніпулюють свідомістю користувача з тією чи іншою метою. Фейки, діпфейки, клікбейти, фішинг – це все постійно у нашому інфопросторі. І неабияк важливо це усвідомлювати та критично сприймати будь-яку інформацію. І якщо раніше фото-, відео- чи аудіодокази у новинах давали хоч якусь гарантію правдивості, то нині – дезінформатори та шахраї використовують штучний інтелект. Тому місія проєкту «Обман» – навчати споживача інформації критичному мисленню, показувати, які саме методи маніпуляції та пропаганди наразі існують і давати практичні поради – як відрізнити правду від брехні, – розповідає керівниця проєкту «Обман» Ольга Бариляк.

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Учасниками прем’єрного випуску нового проєкту  стануть волонтер, студент, вчителька-логопединя та бізнесвумен, які так чи інакше були жертвами обману та пропаганди. У студії вони пройдуть серію ігрових завдань, перевірок і тестів, що навчать їх та глядачів виявляти неправдиву інформацію, фейки та штучно згенерований контент. Експерти впевнені, що технологія брехні випереджає обізнаність суспільства. За прогнозами, вже за 25 років усе людство буде не в змозі відрізнити брехню від правди. 

Ми покажемо багато контенту, згенерованого штучним інтелектом. Це фото, аудіо, відео, вірші, музика, картини. Задача гравців у студії – відрізнити реальних людей на світлинах від повністю згенерованих, творчість справжніх митців від творчості штучного інтелекту, реальний голос від клонованого за допомогою спеціальних програм. І повірте, це не так просто. Наприклад, більш молоді люди, студенти, були впевнені до випробувань, що зможуть легко розпізнати штучний контент. Однак вже після кількох завдань вони самі були приголомшені можливостями сучасних технологій. І навіть якщо певний контент дійсно майже неможливо відрізнити, усім принаймні потрібно знати про його існування, все піддавати сумніву і завжди, споживаючи інформацію, ставити собі питання: а чи правда це?, – коментує Ольга Бариляк.

Допомагати виявляти обман гравцям програми будуть експерти з медіаграмотності, штучного інтелекту та запрошені зіркові гості. Вони надаватимуть практичні поради й пояснюватимуть важливі аспекти захисту від маніпуляцій та дезінформації. Експертами першого випуску стануть психолог Орест Шупенюк, ведуча Ірина Хоменко, експертка з медіаграмотності Ольга Кравченко та Альона Романюк, експерт з ШІ Олександр Краковецький.

Програма «Обман» на каналі «Дім» на прикладі реальних людей покаже: як навчитися розпізнавати обман та як не дозволити ввести себе в оману і в побутовому житті, і на роботі, і при споживанні інформації.

Новий проєкт виходитиме в ефір раз на два тижні, у суботу, о 20:00.

Нагадаємо, 

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