Віддана: смотреть фильм онлайн (эфир от 24.08.2020)

24 августа 2020 22:30 Юлия Крутиева
Віддана: смотреть фильм онлайн (эфир от 24.08.2020)
Віддана: смотреть фильм онлайн (эфир от 24.08.2020)
пресс-служба

24 августа на канале 1+1 состоялась телевизионная премьера художественного фильма "Віддана".

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В центре сюжета - отношения украинской служанки Стефании Чорненько и панянки немецко-польской крови Адели Ангер. Родители Стефании и мать Адели погибли во время пожара в 1868 году. Доктор Ангер, отец Адели, взял в дом соседскую сироту. Девушки выросли вместе и стали близкими, как сестры. Их отношения превратились в любовь-ловушку, полную взаимных манипуляций, ревности, обид и одновременно жертвенности, заботы, самоотдачи.

Смотрите фильм «Віддана» от 24.08.2020 онлайн на 1+1 и на нашем сайте TV.UA.

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