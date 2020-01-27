Реальная мистика 10 сезон — Таксистка Зина — смотреть выпуск онлайн от 27.01.2020

27 января 2020 23:00 Александр Кива
Реальная мистика 10 сезон — Таксистка Зина — смотреть выпуск онлайн от 27.01.2020
Реальная мистика 10 сезон: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.01.2020)

17 сентября на канале Украина и на нашем сайте tv.ua зрители увидели 2 выпуск 9 сезона скриптед-реалити Реальная мистика.

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Проект ставит перед собой амбициозную задачу: найти рациональное объяснение, на первый взгляд, абсолютно загадочным и мистическим событиям. Герои программы — простые зрители, которые столкнулись с необъяснимыми явлениями в своей жизни.

Новую серию Реальной мистики смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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