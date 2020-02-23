Пробуждение любви: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 23.02.2020)

23 февраля 2020 16:30 Александр Кива
Пробуждение любви: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 23.02.2020)
Пробуждение любви: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 23.02.2020)

23 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма «Пробуждение любви».

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По сюжету сериала «Пробуждение любви» –

Когда-то студенты Алена и Коля были страстно влюблены друг в друга. Но серьезная болезнь девушки, переезд ее семьи в другой город и козни соперницы разрушили юношескую любовь.

Спустя 10 лет у каждого из них своя жизнь и своя семья – Алена замужем за нейрохирургом Савелием, а Николай женился на Марине. Однако неожиданно Савелию предлагают завидную должность в родном городке Алены. Бывшие влюбленные снова встречаются и понимают, что прежние чувства до конца так и не угасли. Но пробуждение их любви делает несчастными всех четырех в этом любовном квадрате.

1-4 cерии сериала Пробуждение любви смотрите 22 февраля в 17:00 на канале Украина и сразу после эфира - онлайн на tv.ua.

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