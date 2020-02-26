Слепая: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 26.02.2020)

26 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 6 серии сериала Слепая:

Андрей три года назад потерял жену в автокатастрофе. Теперь он сам воспитывает сына-подростка и руководит большой компанией. Но несколько месяцев назад ему начали поступать угрозы, а фирма стала терять клиентов. Оказавшись на грани разорения, Андрей решил обратиться к бабе Любе, чтобы выяснить, от кого исходит угроза. Почему же в невзгодах парня виноват его дом?

6 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.