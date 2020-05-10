Гордеев узел: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.05.2020)

Сегодня, 10 мая, на 1+1 и на нашем сайте TV.UA онлайн - премьера 4-серийного фильма Гордеев узел.

По сюжету Гордеев узел от 09.05.2020 –

В приморском городке живут три девушки: Лика Гордеева - первая красавица города, Настя Маркова - гордость школы и золотая медалистка, и Женька Полищук - пацанка. Все девушки мечтают о дальнем плаванье.

Женька по уши влюблена в Колю - сына учительницы математики и верного рыцаря Насти. Но Коля относится к Женьке, как к младшей сестренке. А Настя не отвечает Коли взаимностью: для нее он только друг детства.

А вот в Лики роман с Виктором, местным байкером, что перебивается случайными заработками. Впрочем, девушка относится к этой любви крайне цинично: "чтобы опыта набраться". Главная цель Лики - вырваться в столицу.

1-4 серии мелодрамы Гордеев узел (канал 1+1) от 10.05.2020 смотрите онлайн онлайн на TV.UA.

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