Гордеев узел: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.05.2020)

10 мая 2020 15:00 Александр Кива
Гордеев узел: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.05.2020)
Гордеев узел: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.05.2020)

Сегодня, 10 мая, на 1+1 и на нашем сайте TV.UA онлайн - премьера 4-серийного фильма Гордеев узел.

Читайте такжеНи шагу назад-2. На линии фронта: исторические локации, настоящее оружие, трюки не по сценарию и другие факты о сериале
По сюжету Гордеев узел от 09.05.2020 –

В приморском городке живут три девушки: Лика Гордеева - первая красавица города, Настя Маркова - гордость школы и золотая медалистка, и Женька Полищук - пацанка. Все девушки мечтают о дальнем плаванье.

Женька по уши влюблена в Колю - сына учительницы математики и верного рыцаря Насти. Но Коля относится к Женьке, как к младшей сестренке. А Настя не отвечает Коли взаимностью: для нее он только друг детства.

А вот в Лики роман с Виктором, местным байкером, что перебивается случайными заработками. Впрочем, девушка относится к этой любви крайне цинично: "чтобы опыта набраться". Главная цель Лики - вырваться в столицу.

1-4 серии мелодрамы Гордеев узел (канал 1+1) от 10.05.2020 смотрите онлайн онлайн на TV.UA.

Смотреть онлайн 1 серию сериала Гордеев узел

Смотреть онлайн 2 серию сериала Гордеев узел

Смотреть онлайн 3 серию сериала Гордеев узел

Смотреть онлайн 4 серию сериала Гордеев узел

Облако тегов

1+1 сериалы Гордеев узел

Материалы по теме

Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 11 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
СТБ покажет марафон сериала Папаньки
Анонсы на ТВ

СТБ покажет марафон сериала Папаньки
Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 10 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Последний день войны: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Сериалы

Последний день войны: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Моя дорогая душа: Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына

Моя дорогая душа: Звезда Великолепного века Бурак Озчивит умилил Сеть снимком сына
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK