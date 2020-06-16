ТОП-5 сериалов детства, которые хочется пересматривать

Детские и подростковые сериалы – это примеры поведения, на которых мы выросли.

«Беверли-Хиллз, 90210»

А еще, причины, по которым мы скорее бежали домой со школы, чтобы успеть посмотреть очередную серию. Мы собрали ТОП-5 сериалов, которые особенно полюбились нашему поколению. И которые мы согласны пересматривать и сегодня – уже со своими детьми.

Несмотря на то, что сериал вышел на экраны в США еще в 1990 году, многие поколения повторно пересматривали его. История о близнецах Брендоне и Бренде, которые погрузились в мир «золотой молодежи» Лос-Анджелеса, быстро стала популярной. Возможно, сериал набрал такие высокие рейтинги еще и потому, что помимо банальных подростковых проблем, тут освещались темы однополой любви, подростковой беременности, наркотиков, алкоголя, СПИДа и многое другое. Да и возвращение моды на 90-е сыграло свою роль – иногда хочется погрузиться в моду той эпохи со всеми ее плюсами и минусами.

«Баффи – истребительница вампиров»

«Альф»

Кто же не помнит сериал с Сарой Мишель Геллар в главной роли? Все девушки в свое время хотели быть похожими на нее – также воевать с вампирами и пережить такую же историю любви, как у Баффи с Ангелом. Хоть сериал местами весьма драматичный, от этого он не менее захватывающий. Семь сезонов «Баффи» говорят о его немалой популярности, как среди подростков, так и среди взрослых.

Комедийная история о простой американской семье, которая приютила неземного пришельца Альфа. Кажется, именно с украинской озвучки этого ситкома у многих началась любовь к украинскому дубляжу. Да и сам Альф, несмотря на свои странности (например, постоянную лень и желание съесть кота), стал любимчиком целого поколения.

«Все женщины - ведьмы»

Легендарная тройка добрых ведьм: Прю, Пайпер и Фиби (потом Прю заменила Пэйдж) – наши постоянные любимицы. Сейчас спецэффекты в сериале могут показаться даже смешными, но разве это главное? Ведь мы взрослели вместе с сестрами, наблюдали за их историей борьбы со злом, ссорами и примирениями, а также любовной линией каждого персонажа. Пожалуй, каждая из нас примеряла на себя образ той или иной актрисы с ее сверхъестественными способностями.

Кстати, посмотреть сериал можно и сейчас, в 11:20, на канале НЛО TV.

«Мятежный путь»

Сериал об аргентинских подростках с их типичными проблемами и общей любовью к музыке. Многие из нас не просто любили этот сериал, но и следили за творчеством главных актеров (которые объединились в группу), а еще следили за их личной жизнью. Жизнь подростков в интернате казалось такой далекой и такой интересной, что сложно было оторваться от экрана.