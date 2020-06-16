ТОП-5 сериалов детства, которые хочется пересматривать
Детские и подростковые сериалы – это примеры поведения, на которых мы выросли.
«Беверли-Хиллз, 90210»
Несмотря на то, что сериал вышел на экраны в США еще в 1990 году, многие поколения повторно пересматривали его. История о близнецах Брендоне и Бренде, которые погрузились в мир «золотой молодежи» Лос-Анджелеса, быстро стала популярной. Возможно, сериал набрал такие высокие рейтинги еще и потому, что помимо банальных подростковых проблем, тут освещались темы однополой любви, подростковой беременности, наркотиков, алкоголя, СПИДа и многое другое. Да и возвращение моды на 90-е сыграло свою роль – иногда хочется погрузиться в моду той эпохи со всеми ее плюсами и минусами.
«Баффи – истребительница вампиров»
«Альф»
Комедийная история о простой американской семье, которая приютила неземного пришельца Альфа. Кажется, именно с украинской озвучки этого ситкома у многих началась любовь к украинскому дубляжу. Да и сам Альф, несмотря на свои странности (например, постоянную лень и желание съесть кота), стал любимчиком целого поколения.
«Все женщины - ведьмы»
Кстати, посмотреть сериал можно и сейчас, в 11:20, на канале НЛО TV.
«Мятежный путь»
Сериал об аргентинских подростках с их типичными проблемами и общей любовью к музыке. Многие из нас не просто любили этот сериал, но и следили за творчеством главных актеров (которые объединились в группу), а еще следили за их личной жизнью. Жизнь подростков в интернате казалось такой далекой и такой интересной, что сложно было оторваться от экрана.