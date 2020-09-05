Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

5 сентября 2020 13:25 Юлия Крутиева
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
Ivory Films

5 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Корзина для счастья".

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Сюжет картины "Корзина для счастья": Лика Березовская мечтает о свадьбе со своим молодым человеком Сергеем, но пока она даже не получила от него предложения. Да и материальное положение не позволяет осуществиться мечте о пышном торжестве. Чтобы приблизить ее, Лика устраивается на работу в супермаркет «Корзина для счастья» продавцом-консультантом. Но уже в первый рабочий день карьера девушки оказывается под угрозой.

Сериал Корзина для счастья от 05.09.2020 смотрите в 17:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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