Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
5 сентября 2020 13:25
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
Ivory Films
5 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Корзина для счастья".
Корзина для счастья": Лика Березовская мечтает о свадьбе со своим молодым человеком Сергеем, но пока она даже не получила от него предложения. Да и материальное положение не позволяет осуществиться мечте о пышном торжестве. Чтобы приблизить ее, Лика устраивается на работу в супермаркет «Корзина для счастья» продавцом-консультантом. Но уже в первый рабочий день карьера девушки оказывается под угрозой.
Сериал Корзина для счастья от 05.09.2020 смотрите в 17:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.