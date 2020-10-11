Булатов: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 07.10.2020)
7 октября на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышла 11 серия сериала Булатов.
Сегодня Булатову и Данченко поручают расследовать убийство начальника госпиталя Дмитрия Яблонского. Сначала думали, что причина смерти – сердечная недостаточность. Но на вскрытии в крови обнаружили фенбунил – сильнодействующее наркотическое вещество, которое убийца добавил в графин с водой. Позже выясняется что на момент смерти с ним была любовница, а также то, что у Булатова есть личный интерес к этому делу.Булатов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.